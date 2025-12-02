Qué trabajadores cobrarán el Súper bono de $ 1.100.000

Un bono récord para fortalecer los ingresos municipales

El anuncio del bono navideño de $1.100.000 no solo sorprende por su magnitud, sino porque llega en un momento en el que numerosos municipios de todo el país aseguran tener dificultades para cumplir con sus obligaciones salariales. Sin embargo, Comodoro Rivadavia subraya que el pago se financiará con recursos municipales propios, sin asistencia provincial ni nacional.

Según informó el Ejecutivo local, la decisión forma parte de una estrategia para reforzar los ingresos de los trabajadores, acompañar el encarecimiento del costo de vida y reconocer el rol del personal en un año especialmente exigente para la administración pública.

El intendente Macharashvili señaló que “si bien este bono no resuelve todas las necesidades de las familias trabajadoras, representa un esfuerzo importante y una garantía de acompañamiento por parte del municipio”. También agradeció la “responsabilidad y predisposición” de los sindicatos municipales que participaron en el acuerdo paritario, remarcando la necesidad de mantener el diálogo en un contexto social delicado.

¿Quiénes van a cobrar el bono navideño de $1.100.000?

El beneficio fue confirmado exclusivamente para los empleados municipales de Comodoro Rivadavia, sin excepción dentro del personal activo. Esto incluye:

Trabajadores de servicios públicos

Personal administrativo

Empleados de obras

Jerárquicos

Áreas técnicas y operativas

En concreto, la totalidad del personal comprendido en la planta municipal fue incluida en el acuerdo. La medida se selló mediante una negociación paritaria entre el Ejecutivo y los sindicatos que representan a los trabajadores del distrito.

Sindicatos que firmaron el acuerdo

Entre los gremios involucrados en el convenio destacan:

Asociación de Personal Jerárquico Municipal (APJM) , representada por su secretario Roberto Astete.

Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), liderado por Omar Unquén.

Ambas organizaciones destacaron que el bono no solo aliviana el bolsillo en un momento clave del año, sino que también representa un gesto de reconocimiento hacia el esfuerzo de los trabajadores que sostienen servicios esenciales para la ciudad.

Un dato clave: no hay requisitos adicionales

A diferencia de otros bonos otorgados en distintos puntos del país, este no exige requisitos como antigüedad mínima, tampoco genera impacto impositivo directo y no está sujeto a topes de ingresos. En palabras del Ejecutivo, la intención fue que el beneficio llegue a la mayor cantidad de empleados posible, sin burocracia adicional.

Cómo se pagará el bono de $1.100.000: fechas y montos

El intendente Othar Macharashvili confirmó que el bono se abonará en dos tramos, con el objetivo de distribuir mejor los fondos y facilitar la organización económica de los trabajadores durante las fiestas y las vacaciones.

Estas son las fechas y los montos:

1. Bono de $700.000 por el Día del Empleado Municipal

Este tramo ya comenzó a pagarse y se completará en febrero de 2026:

$400.000 abonados a fines de noviembre.

$300.000 que se pagarán en febrero de 2026.

Este pago está vinculado a la conmemoración del Día del Empleado Municipal, celebrado en noviembre, pero se decidió extenderlo como aporte extraordinario ante la coyuntura económica.

2. Bono de $400.000 por fin de año

El segundo tramo, específicamente vinculado a las fiestas, se pagará durante diciembre, aunque la fecha exacta aún debe confirmarse. Según adelantó el municipio, se realizará antes de Navidad para que los trabajadores puedan afrontar los gastos estacionales más fuertes.

Con este refuerzo, la suma total llega a $1.100.000, un monto considerado por los gremios como uno de los más significativos otorgados por una administración local en Chubut durante el último año.

Impacto social y económico del bono municipal

Este beneficio extraordinario no solo representa una ayuda directa para los empleados municipales, sino que también se espera que tenga un impacto positivo en la economía local.

Durante diciembre, los comercios de Comodoro Rivadavia suelen registrar un aumento estacional en ventas por festividades, pero el contexto inflacionario había generado preocupaciones sobre la capacidad de consumo de las familias. Este bono, según los gremios, aportará dinamismo al comercio local, favorecerá el movimiento en supermercados, tiendas de ropa, jugueterías y gastronomía, y permitirá sostener la demanda durante un mes crítico para el sector.

Además, la medida envía un mensaje político hacia otras administraciones: aun con presupuestos ajustados, existen municipios que priorizan la recomposición salarial como forma de amortiguar los efectos de la inflación.

Un acuerdo alcanzado en un clima económico adverso

Tanto el municipio como los sindicatos coincidieron en señalar que este acuerdo fue posible gracias a una negociación “con sentido de realidad y responsabilidad”, dadas las dificultades económicas que atraviesan localidades de todo el país.

El intendente Macharashvili remarcó la importancia de trabajar “en conjunto y sin especulaciones”, sosteniendo que el municipio seguirá buscando mecanismos para acompañar a los empleados en 2026. Por su parte, los gremios destacaron que este bono es un avance significativo, aunque advirtieron que será necesario continuar monitoreando la evolución de precios para evitar la pérdida del poder adquisitivo.

Perspectivas para 2025 y 2026

El anuncio del bono se complementa con la confirmación de una pauta salarial del 32,12%, que comenzará a aplicarse en 2025. Aunque se trata de un porcentaje que reconoce parcialmente la inflación acumulada, los sindicatos adelantaron que solicitarán revisiones periódicas si la situación lo amerita.

Por su parte, el Ejecutivo insistió en que la prioridad es mantener el equilibrio fiscal sin descuidar el bienestar del personal, una tarea difícil en un escenario volátil pero que el municipio asegura estar decidido a sostener.