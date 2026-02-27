Nuevo Régimen Penal Juvenil: cómo votó cada senador

En cambio, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición advirtieron que la norma podría tener un impacto negativo en adolescentes en situación de vulnerabilidad y reclamaron políticas de prevención, inclusión social y educación.

Debate en el Congreso y protestas en la calle

La sesión estuvo atravesada por discursos cruzados y fuertes posiciones encontradas. Mientras el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para combatir el delito, legisladores opositores cuestionaron el enfoque punitivo.

En paralelo, se registraron protestas en las inmediaciones del Congreso y en distintos puntos del centro porteño. Organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones de izquierda rechazaron el endurecimiento del régimen penal juvenil y advirtieron sobre las consecuencias de la criminalización temprana.

Tras la votación, la Cámara alta continuó con el tratamiento de otros proyectos incluidos en el temario oficial, entre ellos la reforma laboral que también impulsa el Gobierno.

Cómo votó cada senador

Los 44 senadores que votaron a favor

Abad, Maximiliano

Abdala, Bartolomé

Almeida, Romina M.

Alvarez Rivero, Carmen

Arce, Carlos Omar

Arrascaeta, Ivanna

Atauche, Ezequiel

Ávila, Beatriz Luisa

Bedia, Vilma Facunda

Benegas Lynch, José

Bullrich, Patricia

Carambia, José María

Cervi, Mario Pablo

Coto, Agustín

Cristina, Andrea M.

Espínola, Carlos Mauricio

Fama, Flavio Sergio

Fullone, Enzo Paolo

Gadano, Natalia Elena

Galaretto, Eduardo

Godoy, Juan Cruz

Goerling Lara, Enrique

Guzmán Coraita, Guillermo

Huala, María Victoria

Juez, Luis Alfredo

Juri, Mariana

Kroneberger, Daniel

Losada, Carolina

Marquez, Nadia Julieta

Mendoza, Sandra

Monte de Oca, Belén

Monteverde, Agustín

Olivera Lucero, Bruno

Orozco, María Emilia

Pagotto, Juan Carlos

Paoltroni, Francisco

Rojas Decut, Sonia

Royón, Flavia

Schneider, Silvana

Suárez, Rodolfo Alejandro

Terenzi, Edith Elizabeth

Valenzuela, Mercedes

Vischi, Eduardo Alejandro

Los 27 senadores que rechazaron la ley

Andrada, Guillermo

Bahl, Adán Humberto

Bensusán, Daniel Pablo

Capitanich, Jorge

Corpacci, Lucía Belén

Corroza, Julieta

De Pedro, Eduardo

Di Tullio, Juliana

Fernández Sagasti, Anabel

Giménez Navarro, María

González, María Teresa

Kirchner, Alicia María

Lewandowski, Marcelo

Linares, Carlos Alberto

López, Cándida Cristina

López, María Florencia

Manzur, Juan Luis

Marks, Ana Inés

Mayans, José Miguel

Moisés, María Carolina

Moreno, Elia Estela

Neder, José Emilio

Recalde, Mariano

Rejal, Jesús Fernando

Salino, Fernando Alberto

Soria, Martín Ignacio

Uñac, Sergio Mauricio

Zamora, Gerardo

La única abstención

Vigo, Alejandra María

La sanción de la ley marca un punto de inflexión en el debate sobre seguridad y responsabilidad penal juvenil en el país. En los próximos meses, el Gobierno deberá reglamentar la norma y definir cómo se aplicará en el sistema judicial, mientras continúa la discusión pública sobre sus alcances y consecuencias.