No le gustó ni medio

Paula Bernini cuestionó la actitud de Julio Bazán tras un episodio de rebeldía con la policía en un móvil

A la periodista Paula Bernini no le cayó nada bien la actitud de su colega, Julio Bazán, durante un operativo. Molesta por lo que consideró una conducta inapropiada, decidió manifestar su postura y salió a cruzarlo públicamente a través de sus redes sociales.

27 feb 2026, 20:10
Paula Bernini apuntó contra su colega de TN y El Trece, Julio Bazán, por intentar ingresar a una zona de conflicto sin respetar las indicaciones de las autoridades policiales y de los bomberos presentes en el lugar.

El periodista se encontraba cubriendo el voraz incendio de un depósito de un bazar en el barrio porteño de Villa del Parque, una escena caótica marcada por el humo denso, las sirenas y el despliegue de varias dotaciones de bomberos. Como suele ocurrir en este tipo de coberturas, y fiel a su rol de movilero, intentó acercarse lo más posible al foco del siniestro para obtener información de primera mano y transmitir en vivo cada detalle de lo que estaba ocurriendo.

Con micrófono en mano y en plena salida al aire, avanzó unos metros más allá del perímetro inicial, buscando testimonios y precisiones sobre la magnitud del fuego. Sin embargo, su actitud decidida fue frenada de inmediato por efectivos policiales y personal de bomberos, que le impidieron el ingreso al área afectada. La prioridad, le remarcaron, era resguardar su integridad física ante el riesgo de derrumbes, explosiones o intoxicación por inhalación de humo.

Viendo esta situación, la periodista se mostró indignada en su cuenta de X: "Julio Bazan es un gran periodista, pero hay que saber donde están los limites. A la Policía y los Bomberos siempre hay que respetarlos".

X de Paula Bernini

Cómo fue el cruce de Julio Bazán con la policía

