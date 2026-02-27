Paula Bernini cuestionó la actitud de Julio Bazán tras un episodio de rebeldía con la policía en un móvil

Paula Bernini apuntó contra su colega de TN y El Trece, Julio Bazán, por intentar ingresar a una zona de conflicto sin respetar las indicaciones de las autoridades policiales y de los bomberos presentes en el lugar.
A la periodista Paula Bernini no le cayó nada bien la actitud de su colega, Julio Bazán, durante un operativo. Molesta por lo que consideró una conducta inapropiada, decidió manifestar su postura y salió a cruzarlo públicamente a través de sus redes sociales.