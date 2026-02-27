Paula Bernini cuestionó la actitud de Julio Bazán tras un episodio de rebeldía con la policía en un móvil

El periodista se encontraba cubriendo el voraz incendio de un depósito de un bazar en el barrio porteño de Villa del Parque, una escena caótica marcada por el humo denso, las sirenas y el despliegue de varias dotaciones de bomberos. Como suele ocurrir en este tipo de coberturas, y fiel a su rol de movilero, intentó acercarse lo más posible al foco del siniestro para obtener información de primera mano y transmitir en vivo cada detalle de lo que estaba ocurriendo.