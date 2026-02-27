En vivo Radio La Red
Trabajadores de Fate cortaron la Panamericana por el cierre de la fábrica

Ocurrió a la altura de San Fernando, mano a CABA. El operativo de Gendarmería permitió primero habilitar un carril. Finalmente, los trabajadores decidieron liberar completamente la autovía. Coincide con el día en que el Senado tratará nuevamente la Ley de Reforma Laboral.

Trabajadores de Fate cortan la Panamericana por el cierre de la fábrica. (Foto: captura de video)

Una nueva protesta complicó temprano la circulación en el norte del conurbano bonaerense. Un grupo de manifestantes de Fate bloqueó este viernes a la mañana la traza principal de la autopista Panamericana, a la altura del ramal Tigre, lo que provocó demoras, desvíos y un importante caos de tránsito en plena hora pico.

Jonathan es uno de los 920 trabajadores de Fate que este miércoles recibió la noticia del cierre de la fábrica de neumáticos.

El corte se produjo de manera sorpresiva, cuando los vehículos circulaban a alta velocidad y debieron frenar de golpe al encontrarse con la manifestación. La situación generó tensión entre los automovilistas y obligó a un rápido despliegue de fuerzas de seguridad.

Muchos conductores quedaron atrapados en medio del embotellamiento, sin posibilidad de desviar su recorrido. Otros debieron maniobrar de manera abrupta para evitar incidentes.

La reacción de Gendarmería

Efectivos de Gendarmería Nacional, que ya se encontraban en la zona por un operativo preventivo, adoptaron inicialmente una postura pasiva. No hubo un intento inmediato de desalojo ni confrontación directa con los manifestantes. En cambio, los jefes del operativo se acercaron al grupo para intentar establecer un canal de diálogo.

En paralelo, el tránsito comenzó a ser derivado hacia la colectora para evitar mayores riesgos. Con el correr de los minutos, las autoridades decidieron intervenir en la circulación.

Los vehículos que circulaban desde Tigre hacia la Ciudad de Buenos Aires fueron obligados a descender por la bajada previa y continuar por la colectora, para luego reincorporarse más adelante.

Esta medida permitió descomprimir parcialmente la congestión, aunque el colapso se extendió por varios kilómetros.

Un carril liberado

Tras los primeros momentos de tensión, los manifestantes accedieron a liberar un carril. De esta manera, se habilitó el paso parcial de vehículos que habían quedado atrapados, lo que permitió aliviar el tránsito.

Incluso, los propios organizadores de la protesta coordinaron con las fuerzas de seguridad el ingreso progresivo de automóviles. El objetivo fue sostener la visibilidad del reclamo sin paralizar completamente la autopista.

Finalmente, los manifestantes decidieron levantar el corte de tránsito y marchar nuevamente a la fábrica.

