Impactante video en Milán: dos muertos y decenas de heridos tras el descarrilamiento de un tranvía

Un periodista que se encontraba en el lugar confirmó la presencia de numerosos equipos médicos y la rápida evacuación de los pasajeros heridos.

Dos víctimas fatales y decenas de heridos

Según informó la Policía local, el accidente provocó la muerte de dos personas. Una de ellas fue atropellada cuando el tranvía se salió de las vías, mientras que la otra viajaba como pasajero en la formación.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, detalló que uno de los fallecidos sería un ciudadano italiano de unos 60 años, mientras que el segundo era un inmigrante residente en la ciudad. Además, 39 personas resultaron heridas, algunas con lesiones de diversa consideración.

Las autoridades sanitarias confirmaron que varios pasajeros fueron trasladados a hospitales cercanos y que algunos permanecen bajo observación.

Hipótesis sobre las causas del accidente

Las primeras investigaciones descartan, en principio, un desperfecto mecánico en el sistema del tranvía. “No parece que se tratara de un problema técnico, sino de algo relacionado con el conductor”, sostuvo el jefe comunal ante la prensa.

De acuerdo con una reconstrucción preliminar difundida por medios italianos, el conductor no habría activado correctamente un cambio de vía, lo que habría provocado que la formación se desviara del recorrido.

Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada por la investigación judicial que se encuentra en curso. Peritos y técnicos analizan el sistema de señalización, los registros del vehículo y el estado psicofísico del conductor.

Conmoción en una ciudad en plena actividad

El accidente generó conmoción en Milán, que por estos días recibe a miles de visitantes debido a la Semana de la Moda. La zona del siniestro es una de las más transitadas y cuenta con un alto flujo de peatones y turistas.

Las autoridades locales reforzaron los controles de seguridad en el transporte público y anunciaron que revisarán los protocolos operativos para evitar nuevos incidentes.