Patricia Bullrich celebró la sanción de ley Penal Juvenil y acusó al kirchnerismo de "darle la espalda" al proyecto

En sintonía, planteó que con la ley "se resuelven un montón de problemas". "Con esta ley se resuelve el problema de los que quedan impunes, la impunidad es el sentimiento más brutal porque es el sentimiento de la injusticia. Ves que mataron a un chico y que el asesino está al otro día en su casa jugando a la play, no se puede", manifestó.

"En la provincia de Buenos Aires hay 700 menores que están en distintos tipos de institutos. A partir de ahora, no va a ser una medida solamente procesal va a ser penal", ejemplificó y detalló que "en el país" ese número se extiende a uno "1.000 o 1.200".

También señaló que la normativa fue aprobada por "los 44" senadores con los que el oficialismo "ha construido" un diálogo para lograr el apoyo a las reformas que impulsa el Ejecutivo, y que ella misma encabezó desde su salida del Ministro de Seguridad para asumir su banca.

"El kirchnerismo le dio la espalda como le da la espalda a todos los problemas verdaderos que tiene el país", rechazó al bloque kirchnerista que, con 27 votos, se opuso al proyecto.

La reunión con los familiares de víctimas de delitos cometidos por menores

La senadora celebró en redes sociales la sanción de la ley y se la dedicó a los familiares de víctimas de delitos que fueron cometidos por menores de edad: "Esta Ley es por ustedes. Para los que perdieron a un hijo, a un hermano, a un padre. Por las víctimas que no tuvieron justicia", sostuvo.

"Desde hoy, la edad no será más una excusa para destruir una familia", celebró en su cuenta de la red social X.

La celebración de Presidencia

La Oficina del Presidente emitió un comunicado para celebrar la sanción definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil. "Con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI", reivindicó.

"La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad. A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto", enfatizó.

A través del comunicado, el presidente Javier Milei destacó la labor de los legisladores que "comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las victimas deben estar por encima de todo".

"Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas", evaluaron en el Ejecutivo.

Y por último, remarcaron que "el orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social". "En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada", finalizaron con una de las premisas conocidas por el peronismo.

Milei: "El que las hace las paga"

El presidente Javier Milei también se pronunció en X donde compartió una imagen en la que se ve al mandatario con el tablero de votación que refleja la votación en el Senado.

Milei regimen legal penal juvenil

El tuit de Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la sanción de la ley Penal Juvenil en sus redes sociales, donde afirmó que "ahora hay castigo donde antes había impunidad".