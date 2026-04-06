Video: falló una montaña rusa en el Parque de la Costa y las personas quedaron colgadas

Momentos de tensión se vivieron en el Parque de la Costa cuando una falla mecánica en una de sus montañas rusas dejó a varios pasajeros detenidos a gran altura durante cerca de 20 minutos.
El incidente ocurrió en pleno Viernes Santo, con el predio lleno de visitantes. No hubo heridos, pero el episodio generó preocupación.
Se rompió una montaña rusa en el Parque de la Costa y las personas quedaron colgadas 20 minutos
Momentos de tensión se vivieron en el Parque de la Costa cuando una falla mecánica en una de sus montañas rusas dejó a varios pasajeros detenidos a gran altura durante cerca de 20 minutos.
El hecho ocurrió el viernes 3 de abril, en el marco del fin de semana largo de Semana Santa, cuando el parque estaba colmado de visitantes.
El desperfecto se produjo en la atracción “El Desafío”, una de las más intensas del predio. Según relataron testigos, el carro quedó detenido en una pendiente elevada luego de que una parte del mecanismo presentara una falla repentina.
Las imágenes del momento fueron registradas por un joven que hacía la fila para subir al juego y rápidamente se viralizaron en redes sociales. En el video se observa a los pasajeros inmovilizados, sin posibilidad de descender por sus propios medios.
“Se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un buen rato ahí arriba”, contó el testigo que filmó la escena.
Durante los minutos en los que el carro permaneció detenido, la situación generó nerviosismo tanto entre quienes estaban en la atracción como en el público que observaba desde abajo.