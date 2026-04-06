En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Juegos
Susto
Gran susto

Video: falló una montaña rusa en el Parque de la Costa y las personas quedaron colgadas

El incidente ocurrió en pleno Viernes Santo, con el predio lleno de visitantes. No hubo heridos, pero el episodio generó preocupación.

Se rompió una montaña rusa en el Parque de la Costa y las personas quedaron colgadas 20 minutos

Se rompió una montaña rusa en el Parque de la Costa y las personas quedaron colgadas 20 minutos

Momentos de tensión se vivieron en el Parque de la Costa cuando una falla mecánica en una de sus montañas rusas dejó a varios pasajeros detenidos a gran altura durante cerca de 20 minutos.

Leé también "Yo nunca morí": un testigo del brote de Christian Petersen en la montaña contó una dura verdad de su ataque
Un testigo del brote de Christian Petersen en la montaña contó una dura verdad de su ataque: Gritaba que...

El hecho ocurrió el viernes 3 de abril, en el marco del fin de semana largo de Semana Santa, cuando el parque estaba colmado de visitantes.

La falla en plena altura

El desperfecto se produjo en la atracción “El Desafío”, una de las más intensas del predio. Según relataron testigos, el carro quedó detenido en una pendiente elevada luego de que una parte del mecanismo presentara una falla repentina.

Las imágenes del momento fueron registradas por un joven que hacía la fila para subir al juego y rápidamente se viralizaron en redes sociales. En el video se observa a los pasajeros inmovilizados, sin posibilidad de descender por sus propios medios.

Embed

“Se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un buen rato ahí arriba”, contó el testigo que filmó la escena.

Durante los minutos en los que el carro permaneció detenido, la situación generó nerviosismo tanto entre quienes estaban en la atracción como en el público que observaba desde abajo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Juegos Susto
Notas relacionadas
Polémica por la versión teatral de Secreto en la montaña con Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe
Secretos en la montaña llega al teatro con Benjamin Vicuña y Esteban Lamothe: los detalles
Acoso, bullying y un alumno quemado: la violenta pelea que estalló en el aula de un colegio

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar