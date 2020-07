Quirós: "El 12% de nuestra comunidad ya se infectó y el mundo logró desandar la cuarentena con el 10 al 20%"

"Por cada persona que da positivo, en promedio hay 10 personas más que se han enfermado", indicó el ministro de Salud porteño (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este lunes su habitual reporte y explicó que aproximadamente el 12% de la comunidad porteña ya se infectó con coronavirus y que las principales capitales del mundo lograron retrotraer la cuarentena cuando su población alcanzó entre el 10 y el 20% de positividad.

"Por cada persona que da positividad, en promedio hay 10 personas más que se han enfermado, que después tienen anticuerpos. Hay 38 mil personas detectadas en la Ciudad, lo que significa que 380 mil porteños tuvieron la enfermedad, en su mayoría asintomáticos. Es decir, el 10% de nuestra comunidad ya se ha infectado", explicó el ministro.

"Si se compara con las grandes capitales del mundo, ellas lograron desandar la curva con un valor de entre el 10 al 20% de positivización. Nosotros estamos en el 12% y consideramos que nuestra curva está bastante madura. Completar una curva no significa que no haya una reaparición de casos, aunque no será con la misma magnitud", agregó Quirós.

Sobre la reunión que mantendrán el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su par bonaerense, Axel Kicillof, y un posible desdoble de las actividades en cada comunidad, Quirós señaló: "Las características demográficas, económicas y culturales entre la Provincia y la Ciudad son distintas. La industria bonaerense es esencial para los bonaerenses y para la Ciudad; para la Ciudad son los comercios de barrio".

LEÉ TAMBIÉN: Larreta y Kicillof se reúnen para delinear cómo flexibilizar la cuarentena a partir del viernes

El ministro desestimó que con la flexibilización de la cuarentena lleguen la liberación de las reuniones sociales, aunque sí remarcó -al igual que el vicejefe porteño, Diego Santilli- que los espacios abiertos cobrarán gran importancia en las nuevas etapas de la cuarentena.