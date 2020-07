Hacia los 4 meses de cuarentena: cronología del encierro en el AMBA

Alberto Fernández, junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof (Foto: archivo).

Cuando termine la actual extensión de la cuarentena, el 17 de julio se cumplirán 120 días desde que rige la disposición impuesta por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus (Covid-19) y evitar que colapse el sistema sanitario. Cuatro meses de encierro.

A partir del momento en que comenzó la pandemia se registraron 100.166 casos positivos y 1845 muertos. En tanto, antes de que e 20 de marzo se decretará la primera etapa de la cuarentena, los casos positivos llegaban ya a 128 y eran 3 las víctimas fatales.

Del 20 de marzo al 31 de marzo

En la primera extensión de la cuarentena se registraron 929 casos confirmados y 24 muertes. Fueron los primeros once días de confinamiento decretados por el Presidente Alberto Fernández.

Del 1 al 13 de abril

Hubo 1223 casos confirmados y 71 muertes.

En esta etapa se produjo el "viernes negro" en el que las colas para el cobro de jubilaciones, pensiones, asignaciones y planes sociales recorrieron las pantallas de todos los canales del país. El error fue uno de los motivos, no el principal, por el cual luego renunciaría quien era el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli.

Largas colas para cobrar la jubilación (Foto: archivo).

Del 14 al 26 de abril

Hubo 1615 casos confirmados y 94 muertes.

En el anuncio de la extensión de la cuarentena, Fernández destacó varias cifras positivas de su administración y se refirió a Chile cuando abordó la tasa de incidencia (número de casos nuevos de una enfermedad) por cada 100 mil habitantes: 31,24 en Chile y un 4,19 para la Argentina.

Sin embargo, el número real, y que se encargó de corregir y difundir el gobierno de Sebastián Piñera, indicaba que el porcentaje de crecimiento de contagiados en las últimas semanas en ese país había sido de 6,55%, mientras que en la Argentina había trepado al 8,46%.

Del 26 de abril al 10 de mayo

Hubo 2254 casos confirmados y 118 muertes.

En esta etapa comenzó la polémica sobre la liberación de presos. El detonante fue un motín en la cárcel de Devoto en donde quedó expuesta la interna entre la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena. El saldo final de esa disputa, y que sucedió semanas después, fue la renuncia del titular del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, a quien Losardo quería nombrar como subsecretario de Asuntos Penitenciarios.

Motín en la cárcel de Devoto, 24 de abril de 2020 (Foto: archivo).

Del 10 al 24 de mayo

Se dieron 6.300 casos confirmados y 152 muertes.

Del 24 de mayo al 7 de junio

Hubo 10.718 casos confirmados y 219 muertes.

Nuevamente un error con Chile. Esta vez fue el propio Ministerio de Salud el que se encargó de aceptar, y aclarar, la equivocación en la elaboración de los gráficos que el presidente Alberto Fernández utilizó para explicar el por qué de la necesidad de extender una vez más el aislamiento.

Se trató de los gráficos que hacían referencia a la tasa de incidencia y de mortalidad del coronavirus en la región, en la que se rotuló mal cada país. Las disculpas llegaron tras una queja del embajador chileno en Argentina, Nicolás Monckeberg Díaz, tras la conferencia en la que se le asignó a su país una tasa de mortalidad de 98,5 cada 100 mil habitantes, siendo que era de 3,5.

Del 7 al 28 de junio

37.139 casos positivos y 568 muertes. El 85% del país pudo ingresar en la fase 5.

La principal polémica fueron las críticas por los runners. El desborde del primer día en el que se permitió realizar esta actividad en la Ciudad recibió una catarata de reproches no sólo por parte de Fernández, sino también del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. No obstante, los propios infectólogos que asesoran al Presidente no encontraron una evidencia de que fuera un factor que genere un aumento en los contagios.

En la primera semana de esta extensión, Fernández también anuncio la expropiación de la empresa Vicentin, lo que generó una fuerte crisis interna dentro de su administración y, también, la primera manifestación desde que comenzó la cuarentena.

Running en la Ciudad de Buenos Aires (Fuente: Télam).

Del 28 de junio al 17 de julio

Luego de varios días de declaraciones cruzadas entre funcionarios del gobierno bonaerense y de la Ciudad, y donde el debate era la posibilidad de que el sistema de salud colapsara ante el incremento cada vez mayor de casos, el Gobierno anunció el regreso a la fase 1 en el AMBA.

“Tenemos que aislar el AMBA del resto del país, porque el resto del país no están teniendo los problemas que tiene el AMBA", señaló Alberto Fernández durante un discurso grabado en el que estuvo acompañado por Larreta y Kicillof.

Al momento de aquella presentación, el total de contagios llegaba a 52.457, mientras que las muertes registradas eran 1.167. Este domingo, 17 días después, el último reporte indicó que Argentina cruzó la barrera de los 100 mil casos: 100.166. En tanto, las víctimas fatales ya suman 1845.

Esta etapa también estuvo marcada por la segunda marcha contra las políticas del Gobierno. Fue el "banderazo" del 9 de Julio, que sucedió en diferentes puntos del país, y que se produjo luego del acto oficial por el Día de la Independencia, donde el Presidente dijo que venía "a terminar con los odiadores seriales".