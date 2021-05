Renovar el auto: cómo elegir ofertas en neumáticos

Cuando tomás la decisión de comprarlos gracias a las ofertas neumáticos que encontrarás en muchos lugares, no sólo debés analizar qué tipo de auto manejás, también es importante conocer bien por dónde estás acostumbrado a andar así adquirís los más correctos.

Ofertas de neumáticos según el tipo de auto y su uso

Seguramente sea la explicación más lógica de todas porque tus ruedas tienen que estar sincronizadas con el auto que conducís. Por ejemplo, no es igual buscar en Google y comprar ofertas neumáticos si tenés una camioneta 4x4 que uno más chico para uso más tradicional. La primera necesitará mucha capacidad de tracción (también medidas mayores) para andar por terrenos de distintas superficies que un coche de uso normal.

No sólo eso, sino que también es aconsejable tener en cuenta la capacidad de carga, porque no es lo mismo que siempre viaje una personas o dos, que tres o cuatro. Son cuestiones relativamente importantes para no dejar pasar. Más allá del tipo de coche, hay otro aspecto que está relacionado con la manera en la que se maneja. En caso de hacerlo de modo deportivo, necesitarás neumáticos con mayor resistencia y que tengan la capacidad de respuesta necesaria con mucho agarre y estabilidad.

Analizar el clima del lugar

En ciertos tipos de condiciones extremas, sobre todo en los meses de invierno, existen algunas ventajas de los neumáticos durante esa época del año que son interesantes para tenerlas en cuenta. En el verano sucede lo mismo, porque son tipos de ruedas que suelen adaptarse mejor al calor y a todo lo que está relacionado. Para los sitios en los que el clima suele ser cambiante existen los neumáticos mixtos, que son válidos para ambas estaciones del año pero no son lo más idóneos. De todos modos, siempre habrá que evaluar el sitio por el que se circula dependiendo del clima más habitual de la zona.

Los neumáticos deben estar homologados

Cuando estés por comprar neumáticos para tu coche, tenés que asegurarte de que cumplan con la normativa. En la gran mayoría de los casos, los neumáticos suelen estar homologados, aunque podrías llevarte la sorpresa de que eso no suceda. Para quitarte la duda al respecto, podés buscar una etiqueta que lo identifica y especifica la resistencia al rodaje, el agarre sobre suelo mojado y el nivel de ruido durante el andar.

Buscar información en el manual de tu auto

A la hora de cambiar los neumáticos, no sólo es recomendable buscar ofertas, también es de suma importancia que mires el manual para saber qué tipo de neumáticos aconseja usar el fabricante. Estas recomendaciones son elaboradas en colaboración con las empresas que los fabrican basándose en las condiciones de funcionamiento de cada modelo. Siempre es una buena decisión consultarle a un profesional para que pueda ayudarte e indicarte cuál elegir para evitar futuros problemas.

No mezcles los modelos

Uno de los errores más comunes suele ser la mezcla de distintos tipos de neumáticos y marcas. Lo más aconsejable sería cambiar todos los neumáticos del coche al mismo tiempo, pero eso no suele ser lo normal en la gran mayoría de los casos. Puede suceder que tengas que cambiar un solo o dos neumáticos, pero debés estar seguro de que sean siempre de la misma marca, modelo, tipo y dimensiones, entre otras cualidades. Una de las cosas que más suelen aconsejar los expertos es que, cuando hagas el cambio, coloques los más nuevos en la parte trasera porque ahí es donde el agarre es totalmente determinante para que se pueda mantener el control del vehículo.