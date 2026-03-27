Repudiable agravio de un referente libertario y de Radio Nacional contra Mercedes Sosa

En la misma línea, Sosa subrayó que lo ocurrido constituye “un ataque contra la cultura tucumana”, dado que Mercedes Sosa es la “principal representante” de la provincia en el mundo.

“Les guste o no, ella se ha presentado como tucumana siempre y con mucho orgullo”, afirmó, destacando que su tía es reconocida desde Japón hasta Alemania. Para la periodista, “lo más desagradable” es que estos insultos provengan de un funcionario de una radio que lleva el nombre de la propia artista.

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La gravedad del hecho se acentúa por el rol institucional de Ferreira, quien -según el diario La Gaceta- fue candidato a diputado nacional hace apenas siete meses en la lista encabezada por Federico Pelli. En ese contexto, Sosa cuestionó que se designe en cargos estratégicos a personas sólo por ser “influencers del odio”, señalando una preocupante falta de “ética”, “conocimiento” y “expertiz”.

Según la periodista, esto responde a un plan sistematizado para “quitarle el valor a los cargos públicos para hacer lo que quieran” y para que la “democracia quede tan denigrada”.

A pesar de la trascendencia del caso, Sosa confirmó que “lamentablemente no” recibió ningún pedido de disculpas ni mensajes de repudio oficiales por parte de referentes de La Libertad Avanza ni de funcionarios de cultura de la provincia.

Lejos de retractarse, Ferreira justificó sus expresiones como “humor negro” y una “descripción física e ideológica”.