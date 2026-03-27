Repudiable agravio de un referente libertario y de Radio Nacional contra Mercedes Sosa
Maby Sosa, sobrina de la famosa intérprete del folklore argentino, salió al cruce del coordinador radial tras el exabrupto.
El exabrupto en redes sociales de Enzo Ferreira desató el repudio de Maby Sosa, sobrina de Mercedes Sosa.
Enzo Ferreira, referente de La Libertad Avanza en Tucumán y actual coordinador de Radio Nacional en la provincia, emisora que paradójicamente lleva el nombre de la artista Mercedes Sosa, generó una fuerte polémica por sus ataques contra la máxima figura del folklore argentino.
A través de sus redes sociales, donde utiliza el seudónimo "Malevo Ferreira", se refirió a la cantante fallecida en 2009 como “gorda comunista” y afirmó que “esta gorda fue un cáncer”.
Las declaraciones desataron un inmediato rechazo, encabezado por su sobrina, la periodista Maby Sosa. En una entrevista en el programa “Somos la tucumana de mañana” por La Tucumana FM, calificó los dichos como un “acto de profunda cobardía” al tratarse de insultos contra una persona que ya no puede defenderse ni debatir.
Sosa destacó que el uso de una enfermedad o el aspecto físico para agredir es “patético”, “terrible”, “violento” y “estigmatizante”.
En la misma línea, Sosa subrayó que lo ocurrido constituye “un ataque contra la cultura tucumana”, dado que Mercedes Sosa es la “principal representante” de la provincia en el mundo.
“Les guste o no, ella se ha presentado como tucumana siempre y con mucho orgullo”, afirmó, destacando que su tía es reconocida desde Japón hasta Alemania. Para la periodista, “lo más desagradable” es que estos insultos provengan de un funcionario de una radio que lleva el nombre de la propia artista.
La gravedad del hecho se acentúa por el rol institucional de Ferreira, quien -según el diario La Gaceta- fue candidato a diputado nacional hace apenas siete meses en la lista encabezada por Federico Pelli. En ese contexto, Sosa cuestionó que se designe en cargos estratégicos a personas sólo por ser “influencers del odio”, señalando una preocupante falta de “ética”, “conocimiento” y “expertiz”.
Según la periodista, esto responde a un plan sistematizado para “quitarle el valor a los cargos públicos para hacer lo que quieran” y para que la “democracia quede tan denigrada”.
A pesar de la trascendencia del caso, Sosa confirmó que “lamentablemente no” recibió ningún pedido de disculpas ni mensajes de repudio oficiales por parte de referentes de La Libertad Avanza ni de funcionarios de cultura de la provincia.
Lejos de retractarse, Ferreira justificó sus expresiones como “humor negro” y una “descripción física e ideológica”.