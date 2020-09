Salud pide a las provincias seguir el "modelo de Chaco" para lograr controlar la pandemia

"lLo que hacen hoy sí tiene impacto más adelante", indicó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud (Foto: captura de TV)

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, encabezó este jueves el reporte sanitario matutino del Ministerio de Salud y resaltó el manejo de la pandemia por la provincia de Chaco, jurisdicción que logró amesetar la curva de contagio y donde se había registrado el primer caso autóctono o circulación viral de coronavirus en el país.

"Lo que hacen hoy sí tiene impacto más adelante, que no veamos el resultado del esfuerzo en dos o tres días no significa que no funcione", comentó Vizzotti, quien remarcó la importancia de una "acción precoz" y citó como ejemplo el caso chaqueño. Esa provincia tiene 6290 casos y más de 200 fallecidos.

"La provincia de Chaco ha tenido un número importante sostenido de aumento de casos durante semanas y luego, por la organización y articulación con la comunidad, medios y sistema de salud, lograron amesetar la curva, tener una circulación estable y haber disminuido la tensión del sistema de salud", expresó.

Finalmente, la secretaria de Acceso dijo que esto "es un mensaje para las autoridades y los medios de comunicación, así la población pueda saber que hay en cada lugar hay una situación epidemiológica particular y acciones específicas".

El Ministerio de Salud informó esta mañana 55 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 10.713 la cifra de muertos desde marzo pasado. Además, que fueron 12.259 los positivos de COVID-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 512.295 el total de infectados hasta el momento.