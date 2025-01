Se salvó de milagro: se le cayó el techo encima mientras trabajaba en su casa en Chacarita

Embed

Así lo relató Alejandro en diálogo con A24, donde también detalló que "la casa tiene como 100 años, estimo que una viga se venció".

"Hace 5 meses me impermeabilizaron todo, revisaron y me dijeron que no se veía nada mal, revisaron la estructura del lado de arriba, pero no levantaron la membrana", aclaró.

Un obrero resultó herido por el derrumbe

Por otra parte, fuentes policiales informaron que una persona resultó lesionada por el derrumbe del techo en la calle Concepción Arenal al 3600. Los bomberos de la Ciudad se acercaron hasta el lugar y realizaron un operativo de emergencia para rescatar al herido.

El obrero que hacía el trabajo en el interior del inmueble quedó atrapado entre los escombros y fue rescatado por los Bomberos de la Ciudad

“El damnificado fue extraído, consciente, con politraumatismos, por lo cual fue inmovilizado para su atención por los médicos”, detalla el escrito.

Bomberos realizó una inspección en el lugar afectado, en tanto se hizo presente personal de la Guardia de Auxilio para determinar el estado de la construcción.