Sergio Berni habló del caso Astudillo Castro: "No se ha dicho toda la verdad en la investigación"

Sergio Berni en entrevista con Jonatan Viale en A24.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ya recuperado tras haber contraído coronavirus, habló con Jonatan Viale en A24, donde se refirió a la marcha del lunes pasado y al caso Facundo Castro.

"No me asustan las marchas, no me molestan. Nuestra historia se formó en la calle. Intento tener la humildad de escuchar la voz del pueblo, nadie es dueño de la verdad absoluta. En una democracia hay que ser tolerantes, escucharnos entre todos, cambiar nuestra historia, no seguir peleándonos unos con otros con esta pandemia que tenemos por delante", dijo el ministro.

Y agregó: "No solo el peronismo sale a calle, sino toda la Argentina. Como peronista creo que la clase media es el motor de la Argentina".

Con respecto al caso de Facundo Astudillo Castro, Berni aseguró que "no se ha dicho toda la verdad" a lo largo de la investigación y que cuando el expediente tome público conocimiento "van a aclararse un montón de dudas que se intentaron sembrar desde la irresponsabilidad".