Siete maravillas de Argentina y cómo conocerlas por Internet

Por iniciativa de la fundación New 7 Wonders of the World, en 2019 se eligieron y destacaron siete lugares turísticos del país por medio de una votación abierta y online.

En 2019, por iniciativa de New 7 Wonders of the World, fundación que eligió las siete maravillas del mundo, también se eligieron y votaron las siete maravillas de Argentina. Para esta elección, un jurado de especialistas seleccionó los 28 lugares finalistas del concurso “7 Maravillas Naturales Argentinas” y luego de ocho meses de espera, en junio de 2019 se eligieron finalmente siete íconos naturales que por sus características podían ser considerados maravillas naturales del país. Los resultados fueron: Salinas Grandes de Jujuy; el Glaciar Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz; el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Río Negro, Neuquén; la Selva Misionera, en Misiones; el Bañado La estrella, en Formosa; Parque Nacional Talampaya, en La Rioja; y el Río Mina Clavero, en Córdoba.

A partir de los 77 destinos preseleccionados por el público, el jurado, compuesto por un panel de expertos especialistas en distintas áreas como ciencia, turismo, fotografía, periodismo y arte llevó adelante un proceso de evaluación que dio lugar a los finalistas. Para ello, se pautaron y tuvieron en consideración 7 atributos que toda maravilla natural debe poseer: espectacularidad escenográfica, originalidad geológica, singularidad/relevancia, biodiversidad/heterogeneidad, sustentabilidad, accesibilidad y potencialidad.

Luego, tras la primera selección de los 28 finalistas, los argentinos interesados pudieron votar de manera online y eligieron las siete maravillas de Argentina. Según Daniel Weigandt, el director de contenidos del sitio de las 7 Maravillas Naturales Argentinas, participaron de la votación más de un millón de ciudadanos de toda la Argentina.

En diálogo con el medio Infobae, Weigandt afirmó: "El objetivo fue unir a la Argentina al elegir las 7 maravillas naturales y dejar un mensaje sobre la importancia del conservacionismo, de la sustentabilidad y de que los lugares tienen que tener desarrollo económico y turístico como también desarrollar la protección de los lugares porque hay algunos que han tenido amenazas importantes porque son zonas de riesgo".

Cómo ver las siete maravillas de Argentina por Internet

En la actualidad, debido al avance de la pandemia por covid-19, viajar no es una actividad que se pueda realizar libremente, pero conocer y experimentar el turismo por Internet es una alternativa muy utilizada por los amantes de los viajes. De esta manera, se puede elegir futuros lugares para visitar o simplemente para pasar un buen rato en la comodidad del hogar, tan solo con el celular o la computadora.

En Internet hay varias alternativas para visitar las siete maravillas naturales, pero algunas de ellas son:

Videos en Youtube en 4 K y 8 K: La plataforma de videos es muy completa y una de las novedades para el turismo es que cada vez hay más videos realizados en ultra alta definición. Es así que, por ejemplo, los interesados podrán realizar tours por las ciudades más lejanas o en el caso de Argentina, podrá visitar el Glaciar Perito Moreno, la Selva Misionera o las Salinas Grandes con una resolución de 4000 u 8000 píxeles respectivamente.

Lo destacable de estos videos es que por lo general son filmados con ayuda de un drone, entonces pueden llegar a espacios recónditos con tomas de imágenes que nunca se podrían ver en una caminata común, como por ejemplo las Salinas desde arriba o el Glaciar muy cerca de las paredes. Además, hay muchos blogueros de viajes que realizan contenidos continuamente y luego los comparten en Youtube para que cualquier persona pueda verlos.

Recorridos virtuales en 360°: Otra de las opciones para conocer las siete maravillas del mundo son los recorridos virtuales en 360°. En el caso de Argentina, en la página de turismo se puede acceder a algunos de ellos, como el Parque Nacional Talampaya, parte de las Cataratas del Iguazú y la Selva Misionera, y Bariloche y su parque nacional. Se trata de recorridos online en los que el usuario puede disfrutar de videos de alta resolución todas las veces que lo desee. Solo hace falta ingresar a: www.argentina.tur.ar y seleccionar recorridos en 360°.

Además, en la misma página también se puede descargar información turística sobre destinos de todas las provincias, tanto de ciudades, museos o festivales, como de ambientes naturales, represas o parques nacionales. Por otro lado, pensando en las nuevas modalidades de trabajo y encuentros durante la cuarentena obligatoria, el gobierno también creó fondos de pantalla turísticos para descargar de manera gratuita y sorprender en las reuniones virtuales.

Por medio de influencers en redes sociales: por último, una de las alternativas muy utilizadas es la de seguir influencers en redes sociales como Instagram, Tik Tik o Youtube que compartan material sobre diferentes ciudades o destinos para visitar o vacacionar.

Esta opción es muy buena porque además de conocer un lugar nuevo a través de la virtualidad, es posible leer o escuchar información extra y los consejos que los creadores de contenidos dan sobre alojamientos, gastronomía, excursiones y más. Para el caso de quienes quieren aprovechar durante la cuarentena para planificar futuras vacaciones o una escapada de fin de semana, esta alternativa es muy aconsejable.