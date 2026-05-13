Argentinos Juniors eliminó a Huracán en el alargue y avanzó a semifinales del Torneo Apertura.

El equipo dirigido por Nicolás Diez intentó tomar la iniciativa desde el arranque, aprovechando la intensidad en la presión y el juego asociado que lo convirtió en uno de los equipos más regulares del campeonato.

Sin embargo, el “Globo” también tuvo sus chances y estuvo cerca de abrir el marcador con una situación clarísima de Jordy Caicedo que obligó al arquero Brayan Cortés a salvar sobre la línea.

Las estadísticas reflejaron la paridad del encuentro: Argentinos tuvo el 52% de posesión; Huracán manejó el 48%; el “Bicho” remató 18 veces al arco; y el “Globo” respondió con 10 disparos. A pesar de las oportunidades, ninguno logró romper el cero durante el tiempo reglamentario.

Cuando el partido parecía encaminarse a una definición aún más dramática, apareció Tomás Molina. A los pocos minutos del primer tiempo suplementario, el delantero conectó de cabeza un centro preciso de Leandro Lozano y venció al arquero rival para poner el 1-0 definitivo.

El delantero fue reemplazado minutos después, ovacionado por los hinchas de Argentinos que colmaron La Paternal y celebraron una clasificación muy trabajada.

Argentinos confirmó su gran presente

Con esta victoria, Argentinos Juniors ratificó el gran momento futbolístico que atraviesa en el torneo. El equipo mostró solidez defensiva, intensidad física y un funcionamiento colectivo que le permitió sostener la presión incluso en el tiempo extra.

Además, volvió a destacarse el arquero Brayan Cortés, una de las figuras del partido por sus intervenciones clave en momentos decisivos.

El conjunto de Nicolás Diez se mantiene invicto como local en el campeonato y buscará ahora dar un nuevo paso rumbo al título.

Huracán quedó eliminado tras una campaña competitiva

Por el lado de Huracán, la eliminación significó un golpe duro luego de una campaña en la que el equipo había mostrado competitividad y carácter.

El “Globo” apostó a un planteo equilibrado y tuvo pasajes donde complicó a Argentinos, aunque no logró sostener el ritmo en el alargue.

Los ingresos de Luciano Giménez y Alejandro Martínez buscaron darle aire al ataque, pero el equipo no encontró claridad en los metros finales.

Cuándo se jugará la semifinal ante Belgrano

Ahora, Argentinos deberá enfrentar a Belgrano en semifinales del Torneo Apertura. El partido se jugará nuevamente en La Paternal, aunque la AFA todavía debe confirmar oficialmente el día y horario del encuentro, previsto para el próximo fin de semana.

La ilusión crece entre los hinchas del “Bicho”, que sueñan con volver a pelear por un título local.