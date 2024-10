Silver Economy Forum Latam 2024: nuevas oportunidades y protagonismo de la generación plateada

Bajo el lema “The New Map of Life. Nosotros crecemos. Las oportunidades también”, se llevó a cabo en el Palacio Libertad (ex CCK) el Silver Economy Forum Latam 2024, un evento que busca reflexionar y analizar aspectos relacionados con la Generación Silver, es decir, personas mayores de 50 años destacados de distintas áreas profesionales, con destacados oradores entre CEOs, médicos, empresarios y economistas.