Sube el número de muertos con coronavirus: ¿qué panorama se espera para las próximas semanas?

El problema es que todo lo que se sabía con el coronavirus está ahora en constante revisión, ante la irrupción en el escenario local y global de las variantes Ómicron y Delta. ¿Qué sucede ahora con los casos graves y los fallecimientos?

Además, ¿los fallecidos de esta semana corresponderían a personas que se contagiaron coronavirus durante las fiestas, en Navidad y Año Nuevo? ¿Qué se espera para las próximas semanas? ¿Hay preocupación entre los infectólogos por un crecimiento en la mortalidad? Todas las respuestas, bajo la mirada y visión de los especialistas, en esta nota.

Coronavirus, Covid - 19, Semana Santa, Télam.jpg El decreto recuerda que el 25 de noviembre de 2021 la OMS declaró a la nueva variante del coronavirus B.1.1.529 denominada “Ómicron” como “variante de preocupación”. (Foto: Télam)

Desfasaje entre el aumento de casos y los fallecidos con coronavirus

Consultado por A24.com, el doctor Pablo Bonvehí, médico infectólogo jefe de Infectología del CEMIC y miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), precisó que "las muertes por coronavirus no se ven en forma inmediata por lo general, sino que pasan varios días entre que el paciente entra a una sala general, ingresa a terapia intensiva, con los recursos terapéuticos y de manejo que hay hoy se lo mantiene con vida durante muchos días pero lamentablemente en algunos casos la evolución termina siendo hacia el fallecimiento".

"El número de muertos no es paralelo al aumento de casos en primera instancia sino que aparece un poco más tardíamente. Lo que está descripto y vemos en la diaria es que la mayoría de los pacientes que requieren hospitalización, sobre todo en terapia intensiva son personas o no vacunados, parcialmente vacunados o insuficientemente vacunados", amplificó Bonvehí y advirtió que en las terapias intensivas la mayoría son no vacunados.

Aumento esperable de muertes de pacientes con coronavirus

Consultada por A24.com, la infectóloga Elena Obieta, jefa del servicio de enfermedades transmisibles de la municipalidad de San Isidro y miembro de la SADI, expresó: "Al aumentar los casos, por más de que las personas tengan una enfermedad con muy baja mortalidad, se comienzan a ver más fallecidos. Hay a su vez un concepto llamado exceso de mortalidad, que es cúantos muertos debiéramos haber esperado tener con estas cifras y sin tener personas vacunadas. Con estos números de casos diarios que sufrimos, tendríamos más de mil muertos por día".

"Es esperable que aumenten las internaciones en terapia intensiva y que también aumenten, desafortunadamente, los fallecimientos", vaticinó.

Sucede que con circulación comunitaria y predominante de Ómicron, a pesar de que la Argentina tiene al 75% de su población vacunada con dos dosis, se requieren al menos dos aplicaciones de la vacuna contra el coronavirus, más un refuerzo (tercera dosis).

vacunas y omicron.jpg La variante Ómicron pierde fuerza de contagio en algunos países, los fallecidos suben en la Argentina y los refuerzos son eficaces contra este linaje (Foto: Archivo)

El caso de los pacientes vulnerables

De acuerdo a lo explicado por Bonheví a A24.com, "hay un número menor de casos de pacientes con esquema completo de vacunación, pero que son muy vulnerables, tienen inmunosupresión, muchas enfermedades o de mucha edad, que a pesar de estar inoculados, no evolucionan bien".

En este punto, Obieta coincidió y también resaltó que hay pocos casos de personas sin comorbilidades que se complican: "En algunas personas completamente vacunadas y sin factores de riesgo o con COVID-19 previo reciente es muy díficil que tengan un desenlace fatal, o una forma grave de la enfermedad, aunque obviamente puede suceder ya que las vacunas son eficaces en un 70 a 90% eficaces para evitar estos escenarios".

¿Dónde se contagian las personas?

"La mayoría de los casos positivos no se dan en el ámbito laboral sino en actividades del orden social mayormente, o dentro de las familias, en reuniones y encuentros. Es por ello que las Fiestas y las vacaciones están haciendo incrementar mucho el número de casos con una variante que es súmamente transmisible", evaluó el infectólogo del CEMIC.

En este punto, según Obieta, "a esta altura, los casos ya no son solamente por las reuniones y encuentros de Navidad y Año Nuevo, ya que el período de incubación con Ómicron y Delta es más corto y el impacto en las internaciones es mucho más rápido en las internaciones, en el marco de esta curva tan brusca de casos nuevos, que en menos de una semana ya están en terapia intensiva, en los casos graves".

terapia intensiva.jpg El Reino Unido tiene la mayor cantidad de contagios diarios en Europa, pero la tasa de mortalidad es baja (Foto: AP)

¿Seguirán los casos y muertos en aumento?

Es difícil de saber, coinciden los expertos. Según resaltan, hay que tener en cuenta distintas variables como el número de personas vacunadas, es decir el porcentaje de cobertura de vacunación, también pensar en qué medida las actividades sociales puedan ir en descenso por no haber tanta actividad social y por otro lado lo que se ve en otros países, la curva comenzó a estabilizarse y descender.

En diálogo con A24.com, Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas y bioinformático del CONICET, resaltó: "Eran números que esperábamos los que estamos viendo en relación a fallecidos con coronavirus este lunes y martes. Calculamos que el promedio de 7 días en el máximo esté entre 150 y 200 fallecidos por día y eso implicaría que podríamos tener días esta semana de más de 200 muertos diarios. Quizás tengamos jornadas con más de 200 fallecidos reportados, y esto corresponde a la gigantezca cantidad de casos".

"La vacunación disminuye mucho el riesgo de internación y de fallecimiento. De eso no hay ninguna duda. Es importante monitorear con mucha atención el porcentaje de los mayores de 50 años vacunados, donde más del 90% ha recibido al menos dos dosis", alertó.

La importancia de volver a los cuidados y precauciones

Según remarcó a este medio Quiroga,"es fundamental entender que la pandemia no terminó y que es fundamental seguir cuidándonos". En este sentido, resaltó que "es importante usar buenos barbijos, disminuir la frecuencia y el tamaño de las reuniones y eventos masivos ahora que hay tantos casos por todos lados y estar en ambientes bien ventilados y preferir siempre los espacios al aire libre".

"Todo indica que lo más probable es que hayan nuevas variantes después de Ómicron, con lo cual hay que intentar reducir el número de personas que puedan llegar a tener coronavirus, por más de que muchos crean que lo mejor es volver a hacer una vida normal, pre pandémica", concluyó.