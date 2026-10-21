Tecweek 2026: Buenos Aires vuelve a reunir a los referentes de la tecnología y la innovación

Durante 12 días, Tecweek reunirá en una misma agenda las conversaciones y tendencias que están definiendo el futuro de distintas industrias. El objetivo es que ese intercambio se traduzca en nuevas oportunidades: una startup que encuentra un inversor, una empresa que descubre talento, un creador que inicia una colaboración o un estudiante que conoce una nueva vocación. La programación combinará una agenda privada, integrada por eventos sectoriales, summits, conferencias, lanzamientos y activaciones, con una agenda pública y gratuita impulsada por la Ciudad.