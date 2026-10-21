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Tecweek 2026: Buenos Aires vuelve a reunir a los referentes de la tecnología y la innovación

Emprendedores, empresas, startups, universidades e inversores, entre otros, se reúnen para la tercera edición del evento, cuyo objetivo es que ese intercambio se traduzca en nuevas oportunidades.

Los referentes de la tecnología y la innovación se reúnen en la tercera edición de Tecweek (Foto: Linda Buenos Aires).

Los referentes de la tecnología y la innovación se reúnen en la tercera edición de Tecweek (Foto: Linda Buenos Aires).

Hasta el 31 de octubre, Buenos Aires reúne a los principales actores de la innovación, la tecnología y las industrias creativas con la tercera edición de Tecweek.

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Buenos Aires presenta una nueva edición de Tecweek en distintos espacios de la Ciudad. Son más de 24 eventos que reúnen a emprendedores, empresas, startups, universidades, inversores, creadores, organismos públicos y referentes internacionales. Todos ellos desarrollarán una programación que atravesará temáticas referidas a inteligencia artificial, fintech, blockchain, gaming, future learning, industrias creativas, tecnologías inmersivas, biotech, deeptech y ciberseguridad.

Durante 12 días, Tecweek reunirá en una misma agenda las conversaciones y tendencias que están definiendo el futuro de distintas industrias. El objetivo es que ese intercambio se traduzca en nuevas oportunidades: una startup que encuentra un inversor, una empresa que descubre talento, un creador que inicia una colaboración o un estudiante que conoce una nueva vocación. La programación combinará una agenda privada, integrada por eventos sectoriales, summits, conferencias, lanzamientos y activaciones, con una agenda pública y gratuita impulsada por la Ciudad.

Para más información sobre la tercera edición de Tecweek

  • Hasta el 31 de octubre de 2026.
  • De 10 a 20, sujeto a la programación de cada jornada.
  • Sede central: BA Ferial, ex Centro Costa Salguero, Av. Costanera Rafael Obligado 1221.
  • Más información en: linda.gob.ar
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