Un nene murió por la "ameba comecerebros" y buscan el posible origen de la infección

El objetivo es identificar los lugares donde pudo haber estado expuesto al microorganismo y establecer cuál fue la posible fuente de infección. En ese contexto, los equipos sanitarios comenzaron a tomar muestras de agua y de otros ambientes considerados relevantes para la investigación.

Una de las medidas más importantes fue la suspensión de las actividades en las Termas de Fiambalá, uno de los principales atractivos turísticos de Catamarca. El complejo permanecerá cerrado mientras continúen los análisis y, por el momento, no se informó una fecha de reapertura.

Las autoridades insistieron en que la medida es preventiva, ya que todavía no se confirmó la presencia de Naegleria fowleri en las aguas del establecimiento. Además, señalaron que no se detectaron nuevos casos en la provincia, por lo que el episodio es considerado, en principio, un hecho aislado.

A esta situación se sumó la inhabilitación del acceso al Balcón del Pissis debido a condiciones climáticas adversas, una medida independiente de la investigación sanitaria que también afecta a la actividad turística de la zona.

Qué es la "ameba comecerebros" y cómo se transmite

La Naegleria fowleri, conocida popularmente como "ameba comecerebros", es un microorganismo de vida libre que puede encontrarse en aguas dulces templadas o calientes, como lagos, ríos y algunas fuentes termales. Aunque las infecciones son extremadamente raras, pueden provocar meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad grave que afecta al cerebro y al sistema nervioso central.

Según explicó el Ministerio de Salud de Catamarca, la infección se produce cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, lo que permite que la ameba alcance el sistema nervioso.

Las autoridades sanitarias destacaron algunas características fundamentales de este microorganismo:

Es una infección muy poco frecuente: existen escasos registros de la enfermedad en el mundo.

Ingresa por la nariz: el contagio puede ocurrir cuando el agua que contiene la ameba entra en las fosas nasales.

No se transmite entre personas: los familiares, convivientes, contactos y profesionales de la salud no corren riesgo de contagiarse por el contacto con una persona infectada.

No se contrae por beber agua: ingerir agua que contenga la ameba no provoca esta infección.

Qué síntomas provoca la ameba comecerebros

La meningoencefalitis amebiana primaria puede comenzar con síntomas que se parecen a los de otras infecciones del sistema nervioso. Entre las primeras manifestaciones pueden aparecer dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos.

A medida que la enfermedad avanza, también pueden presentarse rigidez de cuello, confusión, convulsiones y alteraciones neurológicas. Debido a su rápida evolución, la aparición de estos síntomas después de una posible exposición a aguas dulces templadas o calientes requiere atención médica inmediata.

Qué pasará con las Termas de Fiambalá

Mientras continúa la investigación, las autoridades provinciales mantienen el cierre preventivo del complejo termal. Los resultados de los análisis ambientales serán fundamentales para determinar si las instalaciones presentan condiciones que favorezcan la presencia de la ameba y definir los próximos pasos.

Desde el Ministerio de Salud reiteraron que no existen, hasta el momento, resultados que confirmen la presencia del microorganismo en las Termas de Fiambalá. La investigación continúa abierta y busca esclarecer dónde se produjo la exposición que derivó en la muerte del menor.