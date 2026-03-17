Las impactantes imágenes que dejó el temporal: techos volados, árboles caídos y una pared derrumbada
La tormenta causó importantes pérdidas materiales por los fuertes vientos que afectaron a gran parte del conurbano bonaerense y a la Ciudad de Buenos Aires.
Destrozos en el barrio Sambrizzi de Paso del rey, en Moreno.
El fuerte temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este martes al mediodía dejó importantes daños materiales, cortes de luz y escenas de alto impacto en distintos puntos del conurbano y la Ciudad. Las ráfagas de viento alcanzaron los 80 km/h y provocaron caída de árboles, voladura de techos y derrumbes.
En la Ciudad de Buenos Aires, barrios como Parque Lezama, Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo reportaron múltiples incidentes. En Parque Lezama, por ejemplo, árboles caídos bloquearon calles y complicaron la circulación.
El partido de Moreno fue una de las zonas más golpeadas por la tormenta. Desde la intendencia confirmaron que hubo postes caídos, árboles de gran tamaño derribados y al menos seis viviendas con techos volados.
Además, Defensa Civil recibió alrededor de 35 llamados de emergencia, mientras distintas áreas municipales trabajaron para asistir a los vecinos afectados.
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Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el supermayorista Vital, ubicado en el puente Graham Bell y calle Corvalán, donde se derrumbó una pared y se desprendió la cartelería del comercio por la fuerza del viento. En ese contexto, un trabajador resultó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital.
Videos impactantes: techos volando y ráfagas intensas
Vecinos de distintas zonas registraron el momento del temporal. En el barrio Sambrizzi, en Paso del Rey, una ráfaga arrancó un techo que casi impacta sobre un auto estacionado.
Según testimonios, la tormenta fue breve pero muy intensa:
“Duró dos minutos como mucho”, contó una vecina.
“La ráfaga fue de 30 o 40 segundos”, relató otro vecino mientras retiraba chapas y ramas de su casa.
Las imágenes muestran la violencia del fenómeno, que sorprendió por su rápida aparición y fuerte impacto.
Recomendaciones ante tormentas y fuertes vientos
Ante este tipo de fenómenos, el Gobierno porteño difundió una serie de medidas de prevención:
Evitar circular por calles inundadas
Asegurar objetos en balcones o terrazas
No manipular artefactos eléctricos mojados
No tocar cables caídos ni estructuras eléctricas
Extremar precauciones en obras en construcción
El temporal dejó en evidencia la intensidad de los fenómenos climáticos en el AMBA y la necesidad de extremar cuidados ante alertas meteorológicas.