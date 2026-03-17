Las impactantes imágenes que dejó el temporal: techos volados, árboles caídos y una pared derrumbada

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Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el supermayorista Vital, ubicado en el puente Graham Bell y calle Corvalán, donde se derrumbó una pared y se desprendió la cartelería del comercio por la fuerza del viento. En ese contexto, un trabajador resultó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital.

Videos impactantes: techos volando y ráfagas intensas

Vecinos de distintas zonas registraron el momento del temporal. En el barrio Sambrizzi, en Paso del Rey, una ráfaga arrancó un techo que casi impacta sobre un auto estacionado.

Según testimonios, la tormenta fue breve pero muy intensa:

“Duró dos minutos como mucho”, contó una vecina.

“La ráfaga fue de 30 o 40 segundos”, relató otro vecino mientras retiraba chapas y ramas de su casa.

Las imágenes muestran la violencia del fenómeno, que sorprendió por su rápida aparición y fuerte impacto.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-VVKkOt1773774256401-1773774732 Un empleado del supermercado resultó herido.

Recomendaciones ante tormentas y fuertes vientos

Ante este tipo de fenómenos, el Gobierno porteño difundió una serie de medidas de prevención:

Evitar circular por calles inundadas

Asegurar objetos en balcones o terrazas

No manipular artefactos eléctricos mojados

No tocar cables caídos ni estructuras eléctricas

Extremar precauciones en obras en construcción

El temporal dejó en evidencia la intensidad de los fenómenos climáticos en el AMBA y la necesidad de extremar cuidados ante alertas meteorológicas.