Alerta rojo por el temporal en el AMBA: un menor desaparecido, cataratas de agua en la General Paz y la Casa Rosada inundada

A su vez, en General Paz y Beiró, un conductor logró registrar la brutal caída de agua desde uno de los tramos de la avenida lo que provocó una "catarata" sorpresiva y se volvió viral en las redes sociales.

Asimismo, periodistas acreditados en la Casa Rosada informaron que el Palacio de Gobierno se vio severamente afectado por las lluvias.

La periodista Liliana Franco subió a sus redes sociales un video que muestra cómo está la sala de periodistas: “Vean los cables. Debo confesar que hace décadas que los gobiernos no reparan y acondicionan la sala”.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó a rojo el alerta por fuertes tormentas

El Gobierno porteño aconseja tomar precauciones ante el alerta ROJO emitido por el Servicio Meteorológico Nacional por probabilidad de fuertes tormentas y lluvias intensas.

Por otra parte, también se pudo apreciar la imágen de varias zonas del conurbano afectadas con árboles caídos, calles inundadas y una situación que sigue siendo de emergencia al registrarse el triple de las precipitaciones previstas para marzo.

También hay estaciones de subtes fuera de servicio por goteras de gran tamaño y líneas de trenes interrumpidas por anegamiento en las vías. La línea D no se detiene en S. Ortiz con sentido a Catedral, la línea B no para en Medrano con sentido a Rosas y la línea E no frena en Medalla Milagrosa.

Los ramales Bartolomé Mitre y Suárez del tren Mitre están interrumpidos por anegamiento en las vías, mientras que el tren Urquiza está limitado entre Lacroze y Rubén Darío.