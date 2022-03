Tiene 16 años, ganó una beca para estudiar en Estados Unidos y busca recaudar el dinero para poder viajar

"Me postulé para un programa presidido por The New York Times, que se encarga de educar a jóvenes, en temas relacionados a los medios de comunicación y el periodismo", dijo el joven, según cita Diario de Cuyo.

Juan Cruz Lara 22.jpg Juan Cruz Lara con los certificados que acreditan que ganó la instancia intercolegial y provincial de las Olimpiadas de Historia. (Foto: Diario de Cuyo)

Juan Cruz aplicó al programa que se llama Corresponsal extranjero: reportando globalmente. Eso le significa a Juan Cruz conocer más en profundidad de que se trata la profesión, el rol del corresponsal y cómo es el día a día. El mundo actual exige nuevos conocimientos y Juan Cruz reconoce que "tendremos cursos y clases con periodistas conocidos de The New York Times, quienes nos enseñarán las nociones básicas y específicas de este programa".

De San Juan a Estados Unidos

Entre tantas pasiones y sueños que tiene Juan Cruz, está su fanatismo por la historia y los negocios internacionales. Juan Cruz dijo que solo una parte de la beca cubre los gastos. Y que aún queda lo más difícil: poder cubrir la otra mitad de los gastos y así cumplir su sueño. ¿Qué necesita para poder viajar? Según estima el el joven y su familia, son unos 3.200 dólares para los gastos en Nueva York. Al cambio oficial de hoy serían unos 370.400. A eso hay que sumarle los pasajes aéreos ida y vuelta a Estados Unidos.

Juan Cruz todavía no sabe en qué fecha viajará a Estados Unidos pero el próximo 4 de abril es la fecha límite para hacer el depósito de la inscripción. "Juntar dólares, como está la situación económica del país, es difícil. Incluso un amigo nos quiso hacer una donación desde Canadá, pero son tan altas las retenciones que no nos conviene", comentó Eduardo Lara, su padre.

Juan Cruz sabe que para lograr su meta habrá muchos obstáculos pero que con constancia y esfuerzo cumplirá su sueño que le cambiará la vida.