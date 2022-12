Trabaja como barrendero en Rosario y, después de 10 años, se recibió de médico: "Varias veces pensé en dejar, pero seguí adelante"

“Siempre tuve claro que quería ser médico. Si me preguntan dónde quiero pasar el resto de mi vida, pienso en un hospital”, afirmó en declaraciones a La Capital.

El joven rosarino contó que al inicio le resultó difícil adaptarse a los horarios y al ritmo de vida académico de la carrera, que exige muchas clases y estudio.

“A mí recibirme me llevó más tiempo que al resto. Varias veces pensé en dejar, pero seguí adelante”, admitió.

Respecto de la alternancia de la Universidad con su trabajo, Darío explicó: "Este es un trabajo bien pago, pero muy duro. ¿Alguien conoce a algún chico que de grande quiera ser barrendero?”.

No obstante, también aprovechó para evidenciar los prejuicios que afrontó a lo largo de estos años junto a sus compañeros de empleo. "Nos piensan como personas sin instrucción, algunos nos tratan con algo de desprecio también, por eso creo que mi historia los llena de orgullo”, dijo.

Darío dejará su trabajo como barrendero para dedicarse de lleno a la Medicina

bareendero-medicinaI.webp (Foto: gentileza ADNSur)

Por la carrera de Medicina, Darío tendrá que trabajar el año que viene ocho meses mediante prácticas obligatorias en distintos centros que lo obligarán a dejar su actual empleo. Luego planea especializarse en cardiología o emergencias a través de la salud pública.

“Muchos me preguntan por qué quiero cambiar de trabajo, si con lo que gano ahora estoy bien. Pero el tema no pasa por el dinero, sino por lo que quiero para el resto de mi vida. Desde el día que llegué a la facultad supe que me apasionaba estar en un hospital, en un centro de salud”, cuenta.

Y explica que más allá de que las cosas no salieron como quiso, el año fue muy bueno: “Me recibí, los chicos de la Selección salieron campeones... es un golazo terminar el 2022 así”, concluýó en diálogo con el medio rosarino.