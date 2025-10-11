Tragedia en Córdoba: murieron dos nenas en un incendio dentro de una iglesia evangélica en Villa Serrana

tragedia-en-cordoba-dos-nenas-uruguayas-murieron-el-incendio-de-una-iglesia-evangelica-foto-gentileza-clarin-AZSVSBDRY5DN5IRFFZIA5TJLUE Tragedia en Córdoba: dos nenas uruguayas murieron el incendio de una iglesia evangélica.

Dos mujeres resultaron heridas con quemaduras y cuadros de intoxicación por humo, y fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud, donde permanecen internadas bajo observación.

Qué se sabe sobre las causas del incendio

El jefe de Bomberos de Córdoba, Sergio Cravero, encabezó el operativo y confirmó que el fuego se propagó con rapidez por el material del lugar, aunque fue contenido antes de alcanzar otras áreas del templo.

“El fuego se propagó con rapidez, pero logramos contenerlo antes de que alcanzara otras áreas del edificio”, explicaron fuentes del cuerpo de Bomberos.

Hasta el momento, las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Los peritos trabajan en el sitio para determinar si el incendio se originó por una falla eléctrica o por el mal funcionamiento de algún artefacto en las habitaciones donde descansaban los menores.

el-incendio-provoco-una-rapida-movilizacion-de-equipos-de-rescate-de-la-direccion-bomberos-foto-bomberos-cordoba-N7GW6KNEPRCK5FRUA6775BYHWI El incendio provocó una rápida movilización de equipos de rescate de la Dirección Bomberos. (Foto: Bomberos Córdoba)

Dolor y conmoción en la comunidad

La tragedia provocó profunda consternación entre los miembros de la iglesia y los vecinos de Villa Serrana. La comunidad local se reunió para acompañar a los familiares y miembros de la congregación uruguaya, que habían viajado a Córdoba para participar de actividades religiosas.

Las autoridades trabajandon en la zona para garantizar la seguridad estructural del edificio y brindar contención a las familias afectadas.