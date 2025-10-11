En vivo Radio La Red
Actualidad
Córdoba
Tragedia
Siniestro

Tragedia en Córdoba: murieron dos nenas en un incendio dentro de una iglesia evangélica en Villa Serrana

Una beba de un año y una niña de cinco fallecieron tras un siniestro que afectó un dormitorio contiguo a un templo. Investigan si el fuego se originó por una falla eléctrica.

Bomberos trabajando tras el incendio en el templo del barrio Villa Serrana. (Fotos: Bomberos Córdoba)

Bomberos trabajando tras el incendio en el templo del barrio Villa Serrana. (Fotos: Bomberos Córdoba)

Una tragedia sacudió a la localidad de Villa Serrana, en Córdoba, donde dos menores murieron este sábado a causa de un incendio que afectó un dormitorio contiguo a una iglesia evangélica. Las víctimas son una beba de un año y una nena de cinco, integrantes de una delegación de la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús, proveniente de Barros Blancos, Uruguay.

Incendio en un emblemático edificio de la Armada en la Avenida Comodoro Py.

El siniestro se desató alrededor de las 15:30 en el templo ubicado entre las calles Coquena y Viracocha, y fue detectado por una niña de 10 años, quien alertó a los adultos que se encontraban en el lugar.

El fuego provocó una movilización inmediata de los equipos de emergencia, incluyendo a Bomberos de Córdoba, el Servicio de Emergencias 107, Defensa Civil y la Policía provincial, que trabajaron de forma coordinada para asistir a las víctimas y evitar la propagación de las llamas.

A pesar del esfuerzo de los rescatistas, no se pudo evitar el desenlace fatal para las dos pequeñas. Sin embargo, lograron poner a salvo al resto de los ocupantes del edificio.

tragedia-en-cordoba-dos-nenas-uruguayas-murieron-el-incendio-de-una-iglesia-evangelica-foto-gentileza-clarin-AZSVSBDRY5DN5IRFFZIA5TJLUE
Tragedia en C&oacute;rdoba: dos nenas uruguayas murieron el incendio de una iglesia evang&eacute;lica.&nbsp;

Tragedia en Córdoba: dos nenas uruguayas murieron el incendio de una iglesia evangélica.

Dos mujeres resultaron heridas con quemaduras y cuadros de intoxicación por humo, y fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud, donde permanecen internadas bajo observación.

Qué se sabe sobre las causas del incendio

El jefe de Bomberos de Córdoba, Sergio Cravero, encabezó el operativo y confirmó que el fuego se propagó con rapidez por el material del lugar, aunque fue contenido antes de alcanzar otras áreas del templo.

El fuego se propagó con rapidez, pero logramos contenerlo antes de que alcanzara otras áreas del edificio”, explicaron fuentes del cuerpo de Bomberos.

Hasta el momento, las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Los peritos trabajan en el sitio para determinar si el incendio se originó por una falla eléctrica o por el mal funcionamiento de algún artefacto en las habitaciones donde descansaban los menores.

el-incendio-provoco-una-rapida-movilizacion-de-equipos-de-rescate-de-la-direccion-bomberos-foto-bomberos-cordoba-N7GW6KNEPRCK5FRUA6775BYHWI
El incendio provoc&oacute; una r&aacute;pida movilizaci&oacute;n de equipos de rescate de la Direcci&oacute;n Bomberos. (Foto: Bomberos C&oacute;rdoba)

El incendio provocó una rápida movilización de equipos de rescate de la Dirección Bomberos. (Foto: Bomberos Córdoba)

Dolor y conmoción en la comunidad

La tragedia provocó profunda consternación entre los miembros de la iglesia y los vecinos de Villa Serrana. La comunidad local se reunió para acompañar a los familiares y miembros de la congregación uruguaya, que habían viajado a Córdoba para participar de actividades religiosas.

Las autoridades trabajandon en la zona para garantizar la seguridad estructural del edificio y brindar contención a las familias afectadas.

