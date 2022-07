Tragedia en el cine: la estrella de Hollywood que murió decapitada por un helicóptero en pleno rodaje

No hay doble de riesgo, no hay metáfora, no hay representación. El actor y los dos niños mueren. Fin de la escena. Todo sucede un 23 de julio de 1982 durante el rodaje de Twilight Zone: The Movie (aquí conocida como “La dimensión desconocida: la película”), y quedó registrado en las cámaras.

Morrow y uno de los niños mueren por las heridas de las aspas del helicóptero. El otro por aplastamiento. Hubo un juicio millonario contra el director John Landis y los productores (entre ellos Steven Spielberg) y un cambio drástico en la forma en que se filmaron las escenas de riesgos y en cómo se contrataban a los niños.

Quién era Vic Morrow y cómo murió

Vic Morrow era un actor de prestigio. Se lo había ganado con papeles de acción y riesgo, como en la serie “Combate”. Morrow, nacido en realidad como Victor Morozoff en el Bronx de Nueva York, tenía 53 años.

En Combate había exigido un seguro de riesgo de un millón de dólares. Su argumento estaba fundado, incluso a partir de sus propias declaraciones: “Siempre tuve el presentimiento de que moriría en un accidente en helicóptero”, explicó entonces.

El director John Landis fue acusado de arriesgarse demasiado en el rodaje. Un helicóptero en el set de filmación entre fuegos y bombardeos parecía demasiado. Hubo un juicio millonario en el medio, que quedó en la nada ("fue un accidente inevitable, algo que podía pasar", concluyó el juicio), pero el accidente cambió la regulación de las escenas de acción del cine norteamericano. La relación de amistad entre Spielberg y Landis quedó trunca.

"No vale la pena morir por ninguna película. Creo que la gente se enfrenta mucho más que nunca a los productores y directores que piden demasiado. Si algo no es seguro, es el derecho y la responsabilidad de cada actor o miembro del equipo de gritar: '¡Corte!'"

Twilight Zone: la película

La trama de la película suena hoy un poco intrincada. Pero hablamos de los años 80. Morrow interpretaba a Bill Connors, un hombre intolerante que, indignado por haber perdido un ascenso en su trabajo en favor de un judío, muestra su racismo contra judíos, negros y asiáticos. Y en un momento dado, viaja a través del tiempo hasta la Francia invadida por los nazis y es perseguido por policías de la SS. Después cae en una organización del Ku Klux Klan y finalmente viaja a la guerra de Vietnam, se apiada de dos niños asiáticos y decide salvarlos.

Las explosiones pirotécnicas causaron la pérdida de control del aparato, que comenzó a volar muy bajo, se estrelló y literalmente decapitó a Morrow y a uno de los niños con las palas del rotor principal en medio del río que estaban cruzando. El otro niño murió aplastado por el helicóptero. Los extras que iban dentro del helicóptero salieron ilesos. Renee Shin-Yi Chen, de seis años; y un varón, Myca Dinh Le, de siete años.

La gravedad del accidente expuso una práctica común de esos tiempos. La contratación de los menores fue completamente ilegal. Incluso estuvieron escondidos en una oficina durante el rodaje.

El video de la muerte de Vic Morrow en pleno rodaje

El accidente quedó registrado en video, y por supuesto en varias tomas de cámara. Las peor de las imágenes se ve al 1.37 del video. El helicóptero cae de costado sobre Morrow y los dos pequeños niños.