Mauro Icardi consiguió nuevo club y resolvió una cuestión clave con sus hijas

Cuál fue el severo paso de Mauro Icardi contra la jueza que le prohibió salir del país

En las últimas horas trascendió que Mauro Icardi habría iniciado una denuncia contra la jueza argentina que le impidió salir del país, medida dictada en el marco del conflicto por la documentación de sus hijas y el regreso desde Italia.

La información fue revelada por el periodista Martín Candalaft en DDM (América TV), donde aseguró haber accedido a un escrito vinculado a la causa. "Me acaba de llegar un documento exclusivo con algo fuerte: tiene que ver con la jueza argentina, porque Mauro Icardi acaba de denunciar a la jueza argentina en el Consejo de la Magistratura por el delito de 'abuso de poder'. Es la jueza que le prohibió salir del país", sostuvo en vivo.

La supuesta presentación judicial aparece en medio de la disputa legal que el delantero mantiene con Wanda Nara, un enfrentamiento que se intensificó en las últimas semanas por la situación de las hijas que comparten.

En ese marco, el abogado de Wanda, Yamil Castro Bianchi, defendió el accionar de la magistrada y negó que la restricción haya sido arbitraria. "Tengo acceso a la causa y, sin develarles cuestiones particulares, puedo decir que la jueza no decidió prohibirle salir del país porque se le ocurrió. Acá hay asesores de menores que opinan, está la Defensoría. Hay todo un aparato atrás de estas menores en cuanto a contención psicológica y legal, porque ellas también son escuchadas", explicó.

El origen del conflicto se remonta al robo denunciado por la empresaria en su vivienda de Milán, donde aseguró que desaparecieron los pasaportes de las niñas. A partir de ese episodio, el regreso a la Argentina quedó condicionado por trámites legales y el jugador fue señalado por no firmar la documentación necesaria para autorizar el viaje.

El letrado también remarcó que la medida judicial sigue vigente y que, por ahora, Icardi no puede abandonar el país: "Hoy Mauro Icardi no puede salir del país. La sentencia sigue teniendo su efecto, después la Justicia lo puede revocar, pero mientras tanto Icardi no va a salir del país".

Finalmente, Castro Bianchi recordó que el futbolista habría tenido varias oportunidades para resolver la situación. "Primero tuvo 48 horas para firmar, no fue al Consulado, se tomó un vuelo a Italia y se presentó con abogados diciendo prácticamente que se iba a poner a disposición. Volvió a Argentina, la jueza le preguntó y le dio 24 horas para ver qué iba a hacer con eso", detalló.