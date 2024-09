Transporte: cómo afecta al servicio de combis el aumento de los colectivos

Ventajas y desventajas de las combis: rapidez vs. costo

Usuarios reportan que aunque las combis son más rápidas y seguras, los costos y la frecuencia del servicio no justifican su uso frente a otras alternativas. Uno de los puntos que destacan quienes aún utilizan las combis es su rapidez. Las combis suelen tomar rutas más directas y cuentan con menos paradas que los colectivos, sobre todo en horas pico, cuando el tráfico se vuelve caótico y los colectivos suelen estar abarrotados de gente y con largas esperas en las paradas.

combis-vs-colectivos.jpg Colectivos vs. Combis

Además, muchos usuarios valoran la seguridad que ofrecen las combis. A diferencia de los colectivos, que suelen estar más expuestos a robos y otros problemas de seguridad, las combis son vistas como un medio de transporte más controlado. No obstante, estas ventajas no parecen ser suficientes para compensar el alto costo del pasaje. Mientras que un boleto de colectivo puede costar una fracción del precio de una combi, muchos usuarios no están dispuestos a pagar un extra por la rapidez o la seguridad si su situación económica no se lo permite. En este sentido, las combis han perdido terreno frente a los colectivos.