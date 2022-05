Tras episodios de golpes y cuchillos en una escuelas de Villa La Angostura, una mamá denunció la violencia que sufrió su hijo

md.jpg Golpes y cuchillos en una escuelas de Villa La Angostura: otra madre denuncia la violencia que sufrió su hijo

Luego de conocerse que Johana denunciara violencia y haya cambiado de escuela al menor, otra madre aportó este domingo su testimonio. "Este nene violento va junto con mi hijo desde que llegaron a Villa La Angostura, pero, en este último tiempo, se volvió más violento y comenzó a agredir a los chicos", contó Patricia a LMNeuquén.

Según comentó la mamá, su hijo también fue víctima de agresiones y en ocasiones llegó llorando a su casa pidiéndole que lo cambiara de escuela porque ya no quería volver. "Un día mi nene fue con una gorra que le acabábamos de comprar y él se la sacó, la pateó, se la revolcó por todos lados. Cuando mi hijo le fue a reclamar le pegó dos piñas en la cara. Volvió llorando a casa y me pidió que lo cambiara de la escuela que ya no quería volver más", aseveró la mujer.

Pese a todo, la mamá consideraba que al ser compañeros desde jardín de infantes los niños podrían solucionar las diferencias y continuar relacionándose sin agresiones, pero a los pocos días ocurrió la agresión al nene que tuvo que ser cambiado de escuela. "Cuando le pegó, mi hijo lo increpó de por qué le había pegado y en respuesta le pegó dos cachetadas y lo hizo callar ¡Todo delante del maestro y él no hizo nada!", aseguró.

Al volver a su hogar, el nene le contó a Patricia lo que había sucedido, también le expuso una situación que había sucedido días atrás y que había asustado a todos sus compañeritos. "Fue con un cuchillo, los chicos del aula lo vieron. Pero lo uso para amenazar a dos nenes de séptimo grado en el baño de la escuela. Les dijo que los iba a apuñalar", indicó la mujer que su hijo le había contado.

bullyngjpg.jpg El nene le contó a su mama lo que había sucedido, también le expuso una situación que había sucedido días atrás

Inmediatamente después llegó el mensaje de Johana, la mamá que cambió a su hijo de colegio luego de ser golpeado en el ingreso al aula para convocar a una reunión de padres. "Fuimos cuatro mamás y una abuela. Le preguntamos al maestro qué estaba haciendo para controlar estas situaciones que tiene el chico de agredir a sus compañeros y nos dijo: 'estamos atados de pies y manos'", aseguró.

Ante la falta de soluciones a las situaciones planteadas por las familias concurrentes, Patricia sacó a la luz las situaciones de violencia. "Como no nos daba respuestas le pregunté si habían hecho algo por el cuchillo que había llevado para amenazara dos chicos de otro grado y ahí fue cuando Johana se enteró y le dio un ataque de nervios y de angustia", relató.

Dadas las circunstancias, las madres y padres presentes le solicitaron al maestro que llamara a la directora de la escuela para pedirle garantías respecto a la seguridad de los chicos dentro del establecimiento, pero la respuesta fue sumamente "decepcionante" para los presentes. "Dijo que no podían hacer nada, ni siquiera revisarle la mochila porque 'están atados de pies y mano'. Ahí Johana se alteró, le pidió garantías de que su hijo no iba a ser apuñalado en la escuela y le dijo 'ya te dije que no te puedo garantizar eso ni a vos ni a nadie", contó Patricia.

fiscalia-villa-la-angostura.jpg Los padres solicitaron al maestro que llamara a la directora de la escuela para pedirle garantías respecto a la seguridad de los chicos

Las complicaciones sufridas después de la primera denuncia

Después de conocerse que, debido a las reiteradas situaciones de violencia sufridas por un nene de 11 años por parte de un compañerito, la mamá decidió cambiarlo de escuela, el secretario de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN), Omar Lara, aseguró que se trató todo de una "excusa" de la madre para cambiar al niño de escuela.

"Son chicos y se pelean, como siempre ocurrió. Ahora, se ensucia a una institución con situaciones que no se ajustan a la realidad y se lo hace por intereses particulares porque esta mujer, es una auxiliar de servicio que trabaja en otra escuela y quería cambiar a su hijo de escuela y encontró la excusa perfecta", expresó el sindicalista en el portal informativo Diario Andino.

Ante las acusaciones realizadas, Johana respondió en dialogó con LMN: "Yo soy auxiliar de servicio en un jardín de infantes. Es completamente ilógico lo que dice. Además, cómo voy a querer cambiar a mi hijo a una escuela que queda más lejos y separarlo de los compañeros con los que viene desde primer grado".

omar lara.jpg El secretario de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN) aseguró que se trató todo de una "excusa" de la madre para cambiar al niño de escuela.

Respecto a esto, la madre detalló que desde que cambió al nene de escuela, ella tiene que llevarlo y retirarlo porque no puede tomar el colectivo, ya que en este viaja el pequeño que lo agredió. "No puede tomar el mismo cole porque tiene miedo de cruzárselo. Y yo no puedo exponerlo a una nueva situación de violencia que lo afecte. Él se encuentra triste, no está bien", aseguró la mujer.

Sobre los dichos de Lara, adelantó que realizó una denuncia en su contra por las difamaciones que realizó contra ella y por acusarla de "ensuciar" la reputación de un establecimiento, cuando en realidad fue una "excusa" de su parte para cambiar al nene de escuela.

"Con sus declaraciones hasta pone en riesgo mi trabajo. Mañana (por este lunes) voy a ir al sindicato a ver qué medidas van a tomar ellos después de las declaraciones de este hombre. Hasta el momento ni de Educación, ni de ATEN hemos tenido un llamado telefónico", explicó.

Por último, contó que la mamá del niño se puso en contacto con ella para preguntarle qué había sucedido y por qué denunciaba públicamente a su hijo. "Le conté lo que sucedió, me pidió disculpas, pero ese fue todo el contacto que tuvimos. No me contestó más", aseguró.

Tras la salida de la escuela del pequeño, Patricia contó que sus compañeros se encuentran muy tristes porque todos son conscientes del temor que el nene causó en su compañerito.