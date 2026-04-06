Tras otra jornada con lluvias, cuándo vuelve el sol a Buenos Aires

Tras el último fin de semana largo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancó la semana con tiempo inestable, lluvias reiteradas y alertas meteorológicas que condicionarán el panorama climático en los próximos días.
Tras el inicio de semana con lluvias y alertas, el pronóstico anticipa un cambio gradual en el tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires, con mejora de las condiciones y temperaturas estables hacia la segunda mitad de la semana.
Tras el último fin de semana largo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancó la semana con tiempo inestable, lluvias reiteradas y alertas meteorológicas que condicionarán el panorama climático en los próximos días.
El lunes hubo lluvias en la Ciudad y sus alrededores, con episodios de intensidad significativa. Las temperaturas se mantuvieron templadas, con máximas cercanas a los 20 °C y mínimas alrededor de los 17 °C. La elevada humedad, presente desde la madrugada, reforzó la sensación térmica y contribuyó al cielo cubierto.
Por eso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió alertas amarillas y naranjas para el noreste del país y sectores del norte bonaerense, lo que incluyó áreas del AMBA, ante la posibilidad de acumulados importantes en lapsos cortos.
La inestabilidad continuará el martes, con probabilidades de lluvia entre el 40% y el 70% durante la madrugada y la mañana. Además, se esperan vientos moderados con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 69 km/h. Las temperaturas mostrarán leves cambios, con una máxima de 21 °C y una mínima de 18 °C.
El miércoles marcaría un cambio de tendencia: las chances de precipitaciones caerán al 10% y las condiciones comenzarán a mejorar. Sin embargo, el ambiente seguirá fresco, con una máxima de 22 °C y una mínima de 17 °C. La humedad disminuirá y el viento perderá intensidad, aunque persistirá la nubosidad, limitando la radiación solar.
Para el jueves, la estabilidad se afianzará en el AMBA. Las lluvias prácticamente desaparecerán del pronóstico y las temperaturas se ubicarán en torno a los 23 °C de máxima y 14 °C de mínima. Aun así, la humedad continuará relativamente alta, aunque sin los picos del inicio de la semana.
El viernes se perfila como el día más estable, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas similares, con máximas de 23 °C y mínimas cercanas a los 13 °C.
Según análisis de Meteored, el comportamiento térmico seguirá dominado por anomalías negativas en el centro y norte del país, con registros entre 1 °C y 3 °C por debajo de los valores habituales. En paralelo, el este bonaerense y el Litoral concentrarán los mayores acumulados de precipitaciones, mientras que el resto del territorio presentará un escenario más seco.
Estas condiciones podrían impactar en actividades agrícolas del centro-norte, donde el exceso hídrico y las bajas temperaturas complicarían las tareas de cosecha.
El panorama general indica que, aunque la segunda mitad de la semana traerá una mejora progresiva en el AMBA, el inicio estará marcado por lluvias, nubosidad y alertas, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales antes de planificar actividades al aire libre.