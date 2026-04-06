Tras otra jornada con lluvias, cuándo vuelve el sol a Buenos Aires

Cómo seguirá el tiempo

La inestabilidad continuará el martes, con probabilidades de lluvia entre el 40% y el 70% durante la madrugada y la mañana. Además, se esperan vientos moderados con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 69 km/h. Las temperaturas mostrarán leves cambios, con una máxima de 21 °C y una mínima de 18 °C.

El miércoles marcaría un cambio de tendencia: las chances de precipitaciones caerán al 10% y las condiciones comenzarán a mejorar. Sin embargo, el ambiente seguirá fresco, con una máxima de 22 °C y una mínima de 17 °C. La humedad disminuirá y el viento perderá intensidad, aunque persistirá la nubosidad, limitando la radiación solar.

Lunes pronóstico

Para el jueves, la estabilidad se afianzará en el AMBA. Las lluvias prácticamente desaparecerán del pronóstico y las temperaturas se ubicarán en torno a los 23 °C de máxima y 14 °C de mínima. Aun así, la humedad continuará relativamente alta, aunque sin los picos del inicio de la semana.

El viernes se perfila como el día más estable, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas similares, con máximas de 23 °C y mínimas cercanas a los 13 °C.

Las alertas en Buenos Aires y el Litoral

Según análisis de Meteored, el comportamiento térmico seguirá dominado por anomalías negativas en el centro y norte del país, con registros entre 1 °C y 3 °C por debajo de los valores habituales. En paralelo, el este bonaerense y el Litoral concentrarán los mayores acumulados de precipitaciones, mientras que el resto del territorio presentará un escenario más seco.

Estas condiciones podrían impactar en actividades agrícolas del centro-norte, donde el exceso hídrico y las bajas temperaturas complicarían las tareas de cosecha.

El panorama general indica que, aunque la segunda mitad de la semana traerá una mejora progresiva en el AMBA, el inicio estará marcado por lluvias, nubosidad y alertas, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales antes de planificar actividades al aire libre.