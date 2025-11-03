La estremecedora confesión a Novaresio de la mamá de Lara, asesinada en el triple crimen

“Lara tenía una adolescencia como cualquier otra. Dentro de mi casa era una persona, y de las puertas para afuera, otra. Pero eso no justifica nada. Nadie tenía derecho a hacerle esto”, enfatizó.

El crudo relato de la mamá de Lara

El dolor de Estela es inmenso. Vive junto a sus otros cuatro hijos, de 20, 13, 9 y 7 años, y aunque intenta seguir adelante, reconoce que el vacío es imposible de llenar. “Nos quitaron una parte de nuestra vida. Estamos mal, pero unidos. Mis hijos me ayudan a seguir, pero esto no se supera nunca”, expresó.

A pesar del sufrimiento, la mujer busca sostener su rutina. “Estoy muy mal como mamá, pero trato de ser fuerte. Mis hijos me necesitan. Ellos me abrazan, me acompañan, y eso me da fuerzas”, contó.

También reveló que está por terminar la escuela secundaria: “Estoy estudiando, ya me egreso. Eso me despeja un poco. Después veré qué hacer, pero primero quiero terminar”, dijo con esperanza.

lara

En tanto, Stella negó las versiones que intentaron vincular a su familia con el narcotráfico. “No tengo ningún trato con narcotraficantes. Nosotros somos víctimas, no culpables. Quiero que paguen los que le hicieron esto a mi hija y a sus amigas”, afirmó.

Además, pidió que la causa no pase aún al fuero federal, ya que todavía hay tres prófugos y considera que la investigación no está cerrada.

“Estamos exigiendo que por el momento no pase a fueros federales. Falta investigación, faltan los tres prófugos. Queremos que se siga investigando la causa en San Justo. Después sí, que pase, pero primero necesitamos que agarren a los prófugos”, explicó.

La abogada de la familia pidió que no se cierre la investigación

La doctora Verónica Véliz, abogada de la familia de Lara, también habló en A24 y cuestionó la hipótesis de la Fiscalía, que sostiene que los nueve detenidos serían los únicos responsables del crimen.

“No, la hipótesis para nosotros no es la correcta. Nosotros plasmamos nuestra disconformidad en cuanto al tema de la incompetencia, haciendo hincapié más que nada en esto de que la investigación todavía no está finalizada”, afirmó Véliz.

La letrada advirtió que todavía falta gente por individualizar y que no se debería trasladar la causa al fuero federal mientras haya prófugos.

Embed

“Si bien tenemos a estos tres prófugos, en base a las actuaciones se pueden determinar los elementos probatorios de que falta gente. Por eso planteamos en la Fiscalía que no entendemos por qué tanto apuro en remitir la causa a un fuero federal cuando la investigación no está finalizada. Ni siquiera tenemos a los autores materiales que realizaron esto”, señaló.

Sobre la hipótesis que sugiere que el triple crimen estaría vinculado con el robo de drogas, Véliz fue contundente: “Puede ser que el móvil sea la droga, eso no hay duda, pero nosotros nos basamos en las tres chicas. Tenemos actas contravencionales que surgen de que, en su momento, se les hicieron por ejercer la prostitución. Con eso descartamos que ellas sean miembros de algún tipo de organización del narcotráfico”, explicó.

Además, cuestionó los fundamentos del fiscal: “El fiscal habla de una sustracción de drogas, pero no hace referencia ni al día ni al lugar. Es todo indeterminado, ni siquiera identifica a las personas. Entonces la pregunta que nos hacemos es de dónde sacó toda esa información para dar su hipótesis final”, manifestó la abogada.

Y concluyó: “Para nosotros, no es plausible la hipótesis de que alguien se robó una parte de droga y el robado se vengó asesinando a las tres chicas. No sabemos de qué elemento se agarra el fiscal para poder determinar eso”.