José María Listorti se metió en la guerra de Soledad Aquino y Paula Robles: ¿de qué lado está?

A lo que Latorre le consultó: "No solo se dejaron de seguir sino que se bajó de Carnaval, del reality, y dicen que no se lleva con su hermana Cande, ¿vos sabías algo?".

"Yo no sabía nada. Igual yo con las chicas hola y chau. Mirá que he pasado cumpleaños, casamientos, programas pero nunca crucé más de dos palabras", contestó Listorti desde el móvil acompañado de su esposa Mónica González.

“Marcelo como padre y amigo es un diez. Después problemas económicos lo que dice siempre es que es más problema de la empresa, no de él como persona", continuó.

En cuanto a las polémicas declaraciones de Aquino contra Robles, Listorti recordó: "Cuando Marcelo cumplió 50 años hizo una fiesta hermosa y estaban todas las ex, estaba Soledad y Paula. Bailaban, se sacaban fotos lo más bien".

“A Paula sí yo la conozco mucho y no me la imagino, ella a Tinelli le hizo muy bien. Es una persona que nos daba mucha paz a todos y no la veías ‘figuretti’ y que tenía que estar al lado de Marcelo porque quería aprovechar. Es divina Paula”, aseguró el conductor destacando a Robles y señaló además que Aquino "fue muy dura" en sus palabras contra la ex bailarina.

El meaculpa de Soledad Aquino tras sus fuertes dichos contra Juanita Tinelli y Paula Robles

Después de aquel duro posteo inicial en su cuenta de Instagram y sus fuertes declaraciones en Intrusos (América Tv) contra Juanita Tinelli y Paula Robles, Soledad Aquino se mostró reflexiva en las redes.

Compartiendo una selfie desde el gimnasio al que suele concurrir, sobre la que escribió "En mi lugar de paz", la ex de Marcelo Tinelli reconoció su error al hablar así de un tema que no le corresponde.

“Me arrepiento como católica que soy de haber opinado en algo que no me incumbe. Sólo me importa la integridad moral y espiritual de mis hijas. Y a los que me agreden y me maltratan injustamente, les pido de rodillas que no me hagan daño. Gracias”, indicó una serena Aquino.

Curiosamente uno de los primeros en darle like a su posteo no fue otro que Marcelo Tinelli, quien hasta el momento evitó referirse al escándalo familiar públicamente.