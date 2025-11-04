José María Listorti se metió en la guerra de Soledad Aquino y Paula Robles: ¿de qué lado está?

El posteo de Juana Tinelli del fin de semana contando que recibió amenazas y cuestionando las acciones de su padre Marcelo Tinelli destapó una terrible interna en la familia del conductor.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El conductor José María Listorti se refirió en SQP a la polémica en la familia Tinelli y las picantes declaraciones de Soledad Aquino contra Juanita y su mamá, Paula Robles.
El posteo de Juana Tinelli del fin de semana contando que recibió amenazas y cuestionando las acciones de su padre Marcelo Tinelli destapó una terrible interna en la familia del conductor.
Luego Soledad Aquino, ex de Tinelli, lanzó un picante posteo y luego realizó fuertes declaraciones contra Juanita y Paula Robles. En ese contexto, José María Listorti opinó la feroz interna del clan Tinelli y dijo de qué lado estaba.
"No hablé con ninguno de los protagonistas. Si tuvo una amenaza… Puede ser también una joda que hoy te llaman y puede ser", señaló el conductor en diálogo con Yanina Latorre en el ciclo SQP (América Tv).
Y en ese sentido agregó planteando su incertidumbre sobre la interna en la familia Tinelli: "Yo entiendo a Juanita que tiene 22 años que se asusta. Lo que no entiendo es por qué se dejaron de seguir Juanita y Marcelo".
A lo que Latorre le consultó: "No solo se dejaron de seguir sino que se bajó de Carnaval, del reality, y dicen que no se lleva con su hermana Cande, ¿vos sabías algo?".
"Yo no sabía nada. Igual yo con las chicas hola y chau. Mirá que he pasado cumpleaños, casamientos, programas pero nunca crucé más de dos palabras", contestó Listorti desde el móvil acompañado de su esposa Mónica González.
“Marcelo como padre y amigo es un diez. Después problemas económicos lo que dice siempre es que es más problema de la empresa, no de él como persona", continuó.
En cuanto a las polémicas declaraciones de Aquino contra Robles, Listorti recordó: "Cuando Marcelo cumplió 50 años hizo una fiesta hermosa y estaban todas las ex, estaba Soledad y Paula. Bailaban, se sacaban fotos lo más bien".
“A Paula sí yo la conozco mucho y no me la imagino, ella a Tinelli le hizo muy bien. Es una persona que nos daba mucha paz a todos y no la veías ‘figuretti’ y que tenía que estar al lado de Marcelo porque quería aprovechar. Es divina Paula”, aseguró el conductor destacando a Robles y señaló además que Aquino "fue muy dura" en sus palabras contra la ex bailarina.
Después de aquel duro posteo inicial en su cuenta de Instagram y sus fuertes declaraciones en Intrusos (América Tv) contra Juanita Tinelli y Paula Robles, Soledad Aquino se mostró reflexiva en las redes.
Compartiendo una selfie desde el gimnasio al que suele concurrir, sobre la que escribió "En mi lugar de paz", la ex de Marcelo Tinelli reconoció su error al hablar así de un tema que no le corresponde.
“Me arrepiento como católica que soy de haber opinado en algo que no me incumbe. Sólo me importa la integridad moral y espiritual de mis hijas. Y a los que me agreden y me maltratan injustamente, les pido de rodillas que no me hagan daño. Gracias”, indicó una serena Aquino.
Curiosamente uno de los primeros en darle like a su posteo no fue otro que Marcelo Tinelli, quien hasta el momento evitó referirse al escándalo familiar públicamente.