Día Nacional de la Aviación Civil: por qué se celebra el 5 de noviembre en Argentina

De acuerdo con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), aquel vuelo marcó el inicio de la aviación civil y militar argentina, al tratarse de la primera experiencia aérea llevada a cabo por argentinos con medios propios.

Poco tiempo después, el 13 de enero de 1908, Anchorena participó en la fundación del Aero Club Argentino, institución que presidió años más tarde. En 1919, cofundó la River Plate Aviation Company, una de las primeras empresas dedicadas a la aviación comercial, con el objetivo de establecer un servicio regular entre Buenos Aires y Montevideo. La compañía operó en Hurlingham y luego en San Isidro, bajo la dirección técnica del mayor británico Shirley G. Kingsley.

A nivel internacional, el Día de la Aviación Civil se celebra cada 7 de diciembre, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996, a partir de una iniciativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y con el apoyo de Canadá.

Aarón de Anchorena falleció el 24 de febrero de 1965, a los 86 años, y sus restos descansan en su residencia de la estancia La Barra de San Juan, en Uruguay. Su legado permanece como símbolo de los orígenes de la aviación argentina y del espíritu innovador que impulsó el desarrollo aeronáutico en el país.