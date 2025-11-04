Día Nacional de la Aviación Civil: por qué se celebra el 5 de noviembre en Argentina
Este miércoles 5 de noviembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Aviación Civil, en homenaje a Aarón Félix Martín de Anchorena Castellanos, reconocido por haber realizado el primer vuelo en globo aerostático sobre territorio nacional, hecho que marcó el inicio de la aviación civil en el país.
Aarón de Anchorena nació en Buenos Aires en 1877 y pertenecía a una tradicional familia de estancieros. Desde muy joven mostró interés por los avances técnicos y por las nuevas formas de transporte. En 1901, participó en la primera competencia automovilística realizada en el Hipódromo Nacional de Buenos Aires, en los bajos de Belgrano. Al año siguiente recorrió la Patagonia a caballo, donde conoció al explorador Francisco Pascasio Moreno, con quien llegó hasta el Lago Nahuel Huapi y la Isla Victoria, en la actual provincia de Neuquén.
Durante su labor diplomática en Francia, en 1905, conoció al aviador brasileño Santos Dumont, uno de los precursores de la aeronáutica mundial. Ese encuentro lo llevó a integrarse al Aero Club de Francia, donde recibió instrucción del piloto Paul Tissandier (1881–1945) y obtuvo su licencia de piloto de globo aerostático.
En 1907, de regreso en la Argentina, trajo consigo un globo de 1.200 metros cúbicos, fabricado en Francia por la misma empresa que construía los de Santos Dumont. Lo bautizó “Pampero” y el 25 de diciembre de ese mismo año, acompañado por el ingeniero Jorge Newbery, realizó una ascensión desde la Sociedad Sportiva Argentina (actual Campo Argentino de Polo, en Palermo). El globo cruzó el Río de la Plata y aterrizó en una estancia de Conchillas, Uruguay, propiedad de Tomás Bell.
De acuerdo con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), aquel vuelo marcó el inicio de la aviación civil y militar argentina, al tratarse de la primera experiencia aérea llevada a cabo por argentinos con medios propios.
Poco tiempo después, el 13 de enero de 1908, Anchorena participó en la fundación del Aero Club Argentino, institución que presidió años más tarde. En 1919, cofundó la River Plate Aviation Company, una de las primeras empresas dedicadas a la aviación comercial, con el objetivo de establecer un servicio regular entre Buenos Aires y Montevideo. La compañía operó en Hurlingham y luego en San Isidro, bajo la dirección técnica del mayor británico Shirley G. Kingsley.
A nivel internacional, el Día de la Aviación Civil se celebra cada 7 de diciembre, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996, a partir de una iniciativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y con el apoyo de Canadá.
Aarón de Anchorena falleció el 24 de febrero de 1965, a los 86 años, y sus restos descansan en su residencia de la estancia La Barra de San Juan, en Uruguay. Su legado permanece como símbolo de los orígenes de la aviación argentina y del espíritu innovador que impulsó el desarrollo aeronáutico en el país.