El llamativo gesto de Marcelo Tinelli con Soledad Aquino tras sus feroces críticas a Juanita Tinelli y Paula Robles

Así las cosas, al cabo de unas horas volvió a recurrir a sus redes sociales para expresar su arrepentimiento por haber criticado a Juanita y su mamá. "Me arrepiento como te católica que soy por haber opinado en algo que no me incumbe. Solo me importa la integridad moral y espiritual de mis hijas. Y a los que me agreden y me maltratan injustamente, les pido de rodillas que no me hagan daño", fueron las palabras de Aquino que casi de inmediato generaron que Marcelo Tinelli le diese su "me gusta", en señal de agradecimiento al intentar calmar las aguas, al menos en el ámbito mediático.

Like de Marcelo Tinelli en posteo de Soledad Aquino

Qué le dijo Marcelo Tinelli a su hija Juanita Tinelli luego de su durísimo posteo

La familia de Marcelo Tinelli atraviesa un momento de gran tensión luego del explosivo posteo que Juana Tinelli realizó el fin de semana. En medio del revuelo, trascendió la dura respuesta que el conductor le habría dado a su hija tras la exposición pública del conflicto familiar.

En diálogo con Intrusos (América TV), Soledad Aquino —madre de Micaela y Candelaria Tinelli— fue contundente al expresar que no le cree a la joven. “Pienso que lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca la llamaron. Perdón, pero para mí no es verdad”, sostuvo sin rodeos.

La expareja del conductor también se refirió al modo en que ocurrieron los hechos y a su relación actual con Tinelli. “Si fuera tan grave el tema, Marcelo no se hubiese ido a Punta del Este. Yo estoy participando en el reality, había un almuerzo programado para el jueves y se suspendió por el tema de Juanita”, explicó Aquino, dejando entrever que el asunto repercutió directamente en las grabaciones del programa.

En ese contexto, el conductor Rodrigo Lussich sumó información sobre lo sucedido: “A mí lo que me cuentan es que el escándalo se produjo entre miércoles y jueves, durante la grabación del reality, del que Juana ya no forma parte porque se bajó. Ella llegó con todo el tema de la amenaza, se generó un escándalo tremendo, se suspendió la grabación y Tinelli le dijo: ‘tenés 22 años, si querés andá y denuncialo’”.

Aquino, presente en ese momento, confirmó: “Estaba yo ahí”, y cuestionó la manera en que el conflicto se hizo público. Lussich agregó: “Alguien de la familia dijo ‘lo quiso joder a Marcelo de caprichosa. No le creen. Y además, ella no quiso entregar el celular’”.

Para cerrar, la madre de las hijas mayores del conductor televisivo volvió a apuntar contra la exposición mediática del tema. “Me parece desagradable la manera. Esto se habla internamente, me parece una falta de respeto”, sentenció, dejando clara su postura sobre la polémica que mantiene en vilo al clan Tinelli.