El llamativo gesto de Marcelo Tinelli con Soledad Aquino tras sus feroces críticas a Juanita Tinelli y Paula Robles
Tras las fuertes palabras de Soledad Aquino, Marcelo Tinelli respondió con una particular reacción en redes sociales que dio que hablar y alimentó la tensión dentro del clan familiar.
4 nov 2025, 12:02
Aunque Marcelo Tinelli siempre se mostró públicamente en perfecta armonía con sus exmujeres y sus cinco hijos, lo cierto es que por estas horas el clan familiar vive sus horas más turbulentas en medio de un escándalo de proporciones que evidencia todo lo contrario.
Ocurre que luego de los sorpresivos posteos de Juanita Tinelli distanciándose de su padre y denunciando un supuesto amedrentamiento que la habría puesto en vilo, no fue otra que Soledad Aquino -primera ex del histórico conductor de VideoMatch- quien salió a poner en duda las palabras de la hija. de Paula Robles y su expareja.
Todo se desató cuando Aquino hizo saber que no creía en la denuncia de Juanita, la más chica de las hijas mujeres de Marcelo, y tildó a ella y su madre -Paula Robles-: "El jueves estábamos por grabar para el reality pero se suspendió porque Juanita inventó, tiró esta". Así como también disparó contra su mamá en diálogo con Intrusos (América TV): "Perdonar es divino, soy católica pero soy memoriosa, no me olvido. Me cruzo con ella pero no es de mi estima", sentenció firme.
Tal parece que luego de sus polémicas declaraciones mediáticas Soledad Aquino comenzó a recibir una cataratas de feroces críticas a su primer posteo. El mismo que había generado que la contactasen desde los medios para conocer su opinión sobre el conflicto familiar. Allí, entre otras cosas, escribió durísima: "No pidan explicaciones con este tema de Juana que no es nada mío. No tengo la más mínima idea. La mamá no es digna de mí afecto y cariño. Solo me importan mis hijas".
Así las cosas, al cabo de unas horas volvió a recurrir a sus redes sociales para expresar su arrepentimiento por haber criticado a Juanita y su mamá. "Me arrepiento como te católica que soy por haber opinado en algo que no me incumbe. Solo me importa la integridad moral y espiritual de mis hijas. Y a los que me agreden y me maltratan injustamente, les pido de rodillas que no me hagan daño", fueron las palabras de Aquino que casi de inmediato generaron que Marcelo Tinelli le diese su "me gusta", en señal de agradecimiento al intentar calmar las aguas, al menos en el ámbito mediático.
Qué le dijo Marcelo Tinelli a su hija Juanita Tinelli luego de su durísimo posteo
La familia de Marcelo Tinelli atraviesa un momento de gran tensión luego del explosivo posteo que Juana Tinelli realizó el fin de semana. En medio del revuelo, trascendió la dura respuesta que el conductor le habría dado a su hija tras la exposición pública del conflicto familiar.
En diálogo con Intrusos (América TV), Soledad Aquino —madre de Micaela y Candelaria Tinelli— fue contundente al expresar que no le cree a la joven. “Pienso que lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca la llamaron. Perdón, pero para mí no es verdad”, sostuvo sin rodeos.
La expareja del conductor también se refirió al modo en que ocurrieron los hechos y a su relación actual con Tinelli. “Si fuera tan grave el tema, Marcelo no se hubiese ido a Punta del Este. Yo estoy participando en el reality, había un almuerzo programado para el jueves y se suspendió por el tema de Juanita”, explicó Aquino, dejando entrever que el asunto repercutió directamente en las grabaciones del programa.
Embed
En ese contexto, el conductor Rodrigo Lussich sumó información sobre lo sucedido: “A mí lo que me cuentan es que el escándalo se produjo entre miércoles y jueves, durante la grabación del reality, del que Juana ya no forma parte porque se bajó. Ella llegó con todo el tema de la amenaza, se generó un escándalo tremendo, se suspendió la grabación y Tinelli le dijo: ‘tenés 22 años, si querés andá y denuncialo’”.
Aquino, presente en ese momento, confirmó: “Estaba yo ahí”, y cuestionó la manera en que el conflicto se hizo público. Lussich agregó: “Alguien de la familia dijo ‘lo quiso joder a Marcelo de caprichosa. No le creen. Y además, ella no quiso entregar el celular’”.
Para cerrar, la madre de las hijas mayores del conductor televisivo volvió a apuntar contra la exposición mediática del tema. “Me parece desagradable la manera. Esto se habla internamente, me parece una falta de respeto”, sentenció, dejando clara su postura sobre la polémica que mantiene en vilo al clan Tinelli.