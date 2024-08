Tucumán: una mujer y su hija resbalaron mientras cruzaban la calle y fueron atropelladas

El episodio no pudo evitarse frente al hospital de Maternidad del municipio tucumano, más precisamente en la avenida Mate de Luna, entre Lucas Córdoba y Pasaje Centenario, donde una madre que cruzaba la calle junto a su hija perdió el equilibrio y cayó al suelo junto a la menor en el momento en el que avanzaban los autos.

Uno de los vehículos no pudo frenar a tiempo. Se trata de un Volkswagen Up rojo, que las arrolló tras no poder detener la marcha con anticipación. Al darse cuenta de la situación, el conductor rápidamente frenó y retrocedió a fin de auxiliarlas.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de monitoreo de la zona, las cuales registraron el episodio completo desde que las víctimas comienzan a cruzar la calle hasta que finalmente son atropelladas, cerca de las 9.10, de acuerdo al detalle de las filmaciones.

El hecho fue alertado a las emergencias locales y minutos más tarde arribó al lugar un patrullero, mientras que personal médico del Hospital de Maternidad se acercó al lugar para brindar asistencia inmediata a las víctimas.

Las víctimas no sufrieron lesiones graves

En este sentido, debido al despliegue que se generó en la avenida por lo sucedido, se provocó una interrupción momentánea del tránsito que generó demoras y desvíos en un horario en el que suele haber bastante tránsito en la capital tucumana.

Tras ser sometidas a diferentes estudios y chequeos de rutina luego del impacto sufrido, desde el centro de salud en el que fueron atendidas por los profesionales médicos señalaron que ambas se encontraban sin peligro de vida.

Tanto la mujer como la menor de edad sufrieron lesiones, pero ninguna fue de gravedad ni requirió alguna intervención quirúrgica o procedimientos similares para su tratamiento.