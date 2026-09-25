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El papa León XIV se pronunció sobre la crisis migratoria en Ceuta durante su viaje a Francia

A poco más de un mes para su llegada a la Argentina, el Santo Pontífice inició un viaje histórico de 4 días a Francia. Pero en el vuelo hacia ese país hizo esa contundente definición sobre la situación que vive ese territorio español en África.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
En viaje a Francia

En viaje a Francia, el Papa habló de la crisis humanitaria en Ceuta. (Foto: Reuters)

"Lo de Ceuta es una crisis humanitaria”, dijo el papa León XIV a bordo del avión que lo trasladó para su viaje de 4 días a Francia. Es habitual la comunicación de los pontífices con los periodistas en vuelos oficiales. Y sobre lo que sucede en ese territorio español en África, desbordado por una ola de inmigrantes ilegales desde Marruecos en agosto.

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La Unión Europea respaldó a España por la crisis migratoria en Ceuta. (Foto: Reuters)

"Lo he seguido desde el primer día, es una crisis que tiene causas de distintos tipos detrás. Hay que buscar cómo responder para evitar este tipo de emergencia", comentó.

A fines de julio, unas 70.000 personas desbordaron las vallas fronterizas o llegaron nadando por el mar o en pequeñas embarcaciones desde Marruecos a Ceuta. En ese enclave español viven regularmente 60.000 personas, lo que da una idea cabal de la crisis. Desde entonces, la situación no ha vuelto a la normalidad. La enorme mayoría de los inmigrantes ilegales se fue. Quedan aún entre 6.000 y 10.000 personas de las cuales solo 1.800 tienen autorización para quedarse en campamentos de emergencia.

El Papa ya había expresado su preocupación por la situación el pasado 2 de agosto, cuando durante el rezo del Ángelus pidió encontrar soluciones de paz, estabilidad y justicia para la crisis en el enclave español.

Los campamentos de los inmigrantes ilegales en Ceuta. La

Los campamentos de los inmigrantes ilegales en Ceuta. La "crisis humanitaria" de la que habló León XIV. (foto: Reuters)

La emergencia se produjo después de los intentos masivos de ingreso registrados los días 30 y 31 de julio, cuando esos miles de migrantes procedentes de Marruecos intentaron alcanzar Ceuta, en numerosos casos a nado.

Durante su viaje a Francia, León XIV volvió a reclamar respuestas frente a este tipo de emergencias y vinculó su mensaje con la necesidad de proteger a las personas más vulnerables. Un tema que en España mantiene en un incómodo lugar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el manejo de la crisis y las críticas de la oposición.

El claro mensaje del papa León XIV

En el vuelo a Francia, León XIV recordó a las víctimas de los enfrentamientos, especialmente a “los más débiles e indefensos”, y rezó por los niños, los ancianos y los enfermos. Y cuando surgió el tema de Ceuta en la charla con los periodistas definió como "crisis humanitaria" esta situación compleja que dista de solucionarse.

El Papa saludado por Emmanuel Macron en su llegada a Francia. Antes, se refirió a la crisis humanitaria de Ceuta. (Foto: Reuters)

El Papa saludado por Emmanuel Macron en su llegada a Francia. Antes, se refirió a la crisis humanitaria de Ceuta. (Foto: Reuters)

Fue la frase más importante que dejó el Santo Padre antes de llegar a Francia, para su visita de 4 días. Fue recibido, con los honores de jefe de Estado por Emmanuel Macron, el presidente galo.

Cuarenta segundos para saltar la valla

La Guardia Civil frenó en las últimas horas una decena de intentos de asalto a la valla de Ceuta protagonizados por varios grupos de inmigrantes subsaharianos. Los operativos se concentraron en distintos sectores del perímetro fronterizo, después del refuerzo de la vigilancia en la zona del Tarajal. Por lo que la situación, más allá de los 6.000 inmigrantes que superan por mucho a los 1.800 autorizados por la justicia, no esta controlada.

En total, los agentes interceptaron a más de 15 personas que intentaban aprovechar la situación generada por la crisis migratoria para ingresar a la ciudad autónoma. Las fuerzas de seguridad aseguran que los intentos se producen diariamente y advierten sobre una creciente violencia durante estas acciones.

Uno de los principales desafíos es la velocidad con la que se producen los saltos. Según los agentes consultados, los inmigrantes tardan menos de 40 segundos en superar los dos vallados, lo que deja un margen muy reducido para detectar el movimiento y llegar al lugar.

Mientras tanto, la presión migratoria continúa por distintos puntos. La rotura de una boya instalada para controlar los accesos por mar habría incrementado los intentos de entrada a nado. En el puerto, además, los agentes interceptan diariamente a cerca de una decena de personas que buscan llegar a la Península ocultándose o utilizando documentación de terceros.

Todo esto explica con creces la definición del Papa antes de llegar a su visita pontificia a Francia: "Ceuta es una crisis humanitaria".

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Papa León XIV: Calificó la situación en Ceuta como "crisis humanitaria" en su viaje a Francia.
  • Contexto de la crisis: Más de 70.000 inmigrantes cruzaron a Ceuta en agosto, generando una emergencia.
  • Llamado a la acción: El Sumo Pontífice instó a buscar soluciones para evitar futuras emergencias migratorias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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