"Argentina con el papa León": se estrenó la canción oficial para recibir a León XIV

Letra completa de “Argentina con el papa León”

Argentina, caminando con esperanzas, intentando

ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.

Cómo fue el concurso para elegir la canción

La convocatoria estuvo dirigida a compositores argentinos mayores de 18 años, quienes debían presentar una obra original e inédita escrita en castellano.

Las bases establecieron que las canciones debían tener una duración de entre dos y cuatro minutos, aunque no se fijó un género musical específico. Además, se permitió incorporar lenguas originarias como parte complementaria de las composiciones.

El período de inscripción se extendió desde el 10 de agosto hasta el 10 de septiembre. Una vez finalizada esa etapa, las obras fueron analizadas por un jurado integrado por especialistas vinculados tanto al ámbito eclesial como al musical.

La evaluación se realizó entre el 11 y el 22 de septiembre, hasta que finalmente fue seleccionada “Argentina con el Papa León”, de los hermanos Moyano Angelini.

El lema que inspiró la canción

La composición elegida está vinculada con el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, presentado por la Conferencia Episcopal Argentina el 21 de septiembre como parte de los preparativos para la visita papal.

Ese concepto también fue utilizado como eje temático del concurso. Según explicó la CEA, la propuesta tomó como referencia las reflexiones pastorales de León XIV expresadas en la exhortación Magnífica Humanitas 16.

El enfoque planteado para las obras estuvo relacionado con conceptos como la fraternidad, el compromiso social y la construcción de la comunión.

De esta manera, la canción seleccionada no solo funcionará como una pieza musical para acompañar la llegada del Papa, sino que también buscará representar el mensaje elegido por la Iglesia argentina para recibir al pontífice.