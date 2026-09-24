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"Argentina con el papa León": se estrenó la canción oficial para recibir a León XIV

La Conferencia Episcopal presentó la canción elegida en el Concurso Nacional para acompañar la visita del Sumo Pontífice. Además, la Provincia confirmó cortes de tránsito y un amplio despliegue de seguridad para los días del recorrido.

Argentina con el papa León: se estrenó la canción oficial para recibir a León XIV

"Argentina con el papa León": se estrenó la canción oficial para recibir a León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene canción oficial. Este jueves, la Conferencia Episcopal Argentina presentó “Argentina con el papa León”, la composición seleccionada a través de un Concurso Nacional para acompañar la llegada del Pontífice al país.

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Córdoba tendrá dos días de feriado por la visita del papa León XIV. (Foto: Reuters)

“La venida del papa a la Argentina ya tiene canción”, expresaron al presentar la pieza musical creada por los hermanos Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, que fue seleccionada a través de un concurso nacional.

La convocatoria había sido lanzada el 7 de agosto con el objetivo de encontrar una obra musical que acompañara la llegada del pontífice al país. Finalmente, el jurado eligió la canción de los compositores argentinos entre las propuestas recibidas durante el certamen.

La presentación de la obra fue difundida por la propia Conferencia Episcopal y por su vocero, el padre Máximo. De esta manera, el tema comenzará a formar parte de los preparativos para la visita de León XIV, prevista para noviembre.

Letra completa de “Argentina con el papa León”

Argentina, caminando con esperanzas, intentando

ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.

Cómo fue el concurso para elegir la canción

La convocatoria estuvo dirigida a compositores argentinos mayores de 18 años, quienes debían presentar una obra original e inédita escrita en castellano.

Las bases establecieron que las canciones debían tener una duración de entre dos y cuatro minutos, aunque no se fijó un género musical específico. Además, se permitió incorporar lenguas originarias como parte complementaria de las composiciones.

El período de inscripción se extendió desde el 10 de agosto hasta el 10 de septiembre. Una vez finalizada esa etapa, las obras fueron analizadas por un jurado integrado por especialistas vinculados tanto al ámbito eclesial como al musical.

La evaluación se realizó entre el 11 y el 22 de septiembre, hasta que finalmente fue seleccionada “Argentina con el Papa León”, de los hermanos Moyano Angelini.

El lema que inspiró la canción

La composición elegida está vinculada con el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, presentado por la Conferencia Episcopal Argentina el 21 de septiembre como parte de los preparativos para la visita papal.

Ese concepto también fue utilizado como eje temático del concurso. Según explicó la CEA, la propuesta tomó como referencia las reflexiones pastorales de León XIV expresadas en la exhortación Magnífica Humanitas 16.

El enfoque planteado para las obras estuvo relacionado con conceptos como la fraternidad, el compromiso social y la construcción de la comunión.

De esta manera, la canción seleccionada no solo funcionará como una pieza musical para acompañar la llegada del Papa, sino que también buscará representar el mensaje elegido por la Iglesia argentina para recibir al pontífice.

En pocas palabras

  • Canción oficial: Se estrenó "Argentina con el papa León", elegida para acompañar la visita del Sumo Pontífice.
  • Preparativos: La Conferencia Episcopal Argentina presentó la composición seleccionada por concurso nacional.
  • Dispositivo de seguridad: La Provincia confirmó cortes de tránsito y amplio operativo para los días del recorrido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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