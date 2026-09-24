Quién es el cantante de cuarteto que fue notificado en pleno show por incumplir con la cuota alimentaria

La notificación durante un show

La situación tomó estado público luego de que la notificación judicial fuera realizada el domingo pasado mientras el cantante se presentaba en el club Atenas de la ciudad de Córdoba.

Según trascendió, la Fiscalía optó por esa vía debido a que hasta ese momento no había logrado localizar un domicilio para comunicar formalmente la citación.

Durante la investigación, se incorporaron testimonios, movimientos bancarios, informes provenientes de bases de datos públicas y privadas, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

Qué ocurrió tras la imputación

Luego de ser notificado, Córdoba se presentó en Tribunales junto a su abogado defensor, Fabricio Ciacci. Allí fue informado sobre los hechos que se le atribuyen y las pruebas reunidas en el expediente.

Durante la audiencia de indagatoria, el músico negó las acusaciones y decidió no prestar declaración.

No obstante, dejó constancia de un depósito por diez millones y manifestó su compromiso de cancelar el resto de la deuda durante los días siguientes.

La defensa también informó que el cantante asumió el compromiso de continuar abonando la cuota alimentaria mensual, fijada en un millón de pesos.

Mientras avance la investigación judicial, Córdoba permanecerá en libertad. La decisión se vincula con su presentación ante la Justicia, la constitución de domicilio y el compromiso asumido respecto del pago de la deuda que forma parte del expediente.