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CUOTA ALIMENTARIA

Quién es el cantante de cuarteto que fue notificado en pleno show por incumplir con la cuota alimentaria

El músico cordobés fue acusado por cinco hechos vinculados al pago de la manutención de su hija de 14 años. La notificación judicial se realizó durante una presentación en la ciudad de Córdoba.

El músico cordobés fue acusado por cinco hechos vinculados al pago de la manutención de su hija de 14 años. (Foto: Ramasso Productora)

El músico cordobés fue acusado por cinco hechos vinculados al pago de la manutención de su hija de 14 años. (Foto: Ramasso Productora)

Damián Córdoba, uno de los referentes del cuarteto cordobés, fue imputado por la presunta comisión de cinco hechos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en una causa relacionada con el pago de la cuota alimentaria de su hija de 14 años.

Leé también Cuota alimentaria en Argentina 2026: qué incluye, cómo se calcula y qué hacer si no se paga
La cuota alimentaria es un derecho del hijo o hija, no del progenitor que la percibe.

La medida fue dispuesta el 16 de septiembre por el fiscal Juan Pablo Klinger, luego de una investigación originada por una denuncia presentada por la madre de la adolescente. El expediente comenzó en el ámbito de Familia y posteriormente pasó a la Justicia penal.

La notificación judicial se realizó durante una presentación en la ciudad de Córdoba. (Foto: @damiancbaok)

La notificación judicial se realizó durante una presentación en la ciudad de Córdoba. (Foto: @damiancbaok)

De acuerdo con la acusación, los hechos investigados están vinculados con distintos períodos en los que el artista no habría abonado los montos establecidos o los habría realizado fuera de los plazos fijados por la Justicia.

La cuota alimentaria había sido determinada por el fuero de Familia en una suma equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

La notificación durante un show

La situación tomó estado público luego de que la notificación judicial fuera realizada el domingo pasado mientras el cantante se presentaba en el club Atenas de la ciudad de Córdoba.

Según trascendió, la Fiscalía optó por esa vía debido a que hasta ese momento no había logrado localizar un domicilio para comunicar formalmente la citación.

Durante la investigación, se incorporaron testimonios, movimientos bancarios, informes provenientes de bases de datos públicas y privadas, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

Qué ocurrió tras la imputación

Luego de ser notificado, Córdoba se presentó en Tribunales junto a su abogado defensor, Fabricio Ciacci. Allí fue informado sobre los hechos que se le atribuyen y las pruebas reunidas en el expediente.

Durante la audiencia de indagatoria, el músico negó las acusaciones y decidió no prestar declaración.

No obstante, dejó constancia de un depósito por diez millones y manifestó su compromiso de cancelar el resto de la deuda durante los días siguientes.

La defensa también informó que el cantante asumió el compromiso de continuar abonando la cuota alimentaria mensual, fijada en un millón de pesos.

Mientras avance la investigación judicial, Córdoba permanecerá en libertad. La decisión se vincula con su presentación ante la Justicia, la constitución de domicilio y el compromiso asumido respecto del pago de la deuda que forma parte del expediente.

En pocas palabras

  • Damián Córdoba: El cantante de cuarteto fue imputado por cinco hechos de incumplimiento de asistencia familiar.
  • Incumplimiento de cuota: La acusación se relaciona con el pago de la cuota alimentaria de su hija de 14 años.
  • Notificación en show: El artista fue notificado judicialmente durante una presentación en Córdoba.
Resumen generado por Thinkindot AI
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