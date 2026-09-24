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Quiso escapar de un control, atropelló a un inspector y lo llevó cinco cuadras sobre el capot

La peligrosa secuencia terminó con una persecución policial y la detención del automovilista. En tanto, el trabajador municipal resultó ileso.

Atropelló a un inspector y lo llevó cinco cuadras sobre el capot. (Foto: captura

Atropelló a un inspector y lo llevó cinco cuadras sobre el capot. (Foto: captura, mejorada por IA)

Un conductor de 22 años intentó escapar de un control de tránsito en Córdoba, atropelló a un inspector y lo llevó durante cinco cuadras sobre el capot del auto. La peligrosa secuencia terminó con una persecución policial y la detención del automovilista.

Leé también Atropelló a una inspectora de tránsito, escapó en moto y cayó tras una persecución
La mujer había intentado evadir un control vehicular en General Pacheco y embistió a un efectivo antes de huir. (Foto: captura de video)

El episodio ocurrió este miércoles, alrededor de las 23.30, en el barrio Nueva Córdoba, y quedó registrado por distintas cámaras municipales, tanto de los domos de vigilancia como de los dispositivos que llevaban los policías que participaron del operativo.

Las imágenes muestran el momento en el que el conductor de un Chevrolet rojo realiza una maniobra en U en plena avenida, presuntamente con la intención de evitar un control vehicular. Al advertir la situación, uno de los inspectores se acercó al vehículo para darle indicaciones.

Segundos después llegó otro trabajador municipal y fue entonces cuando el automovilista volvió a poner el auto en movimiento. Ante el avance del vehículo, uno de los inspectores terminó aferrado al capot del Chevrolet, pero, lejos de detenerse, el conductor aceleró e inició una huida que se extendió durante aproximadamente cinco cuadras.

En las imágenes se observa al trabajador municipal sujetándose de los laterales del parabrisas mientras el vehículo continúa circulando. La escena generó desesperación entre las personas que estaban en la zona. Peatones y otros automovilistas comenzaron a gritar para que el conductor frenara y reclamaron la intervención de la Policía.

El episodio había comenzado en un control vehicular ubicado en Deodoro Roca y Plaza España. A partir de allí, efectivos policiales iniciaron una persecución para detener el Chevrolet.

La persecución terminó con el conductor detenido

Finalmente, los policías lograron interceptar el vehículo en bulevar Chacabuco al 459, a pocos metros del cruce con bulevar Illia. Los efectivos obligaron al conductor a descender del auto y lo detuvieron en el lugar.

La peligrosa secuencia terminó con una persecución policial y la detención del automovilista. (Foto: captura)

La peligrosa secuencia terminó con una persecución policial y la detención del automovilista. (Foto: captura)

Según la información policial, se trata de un joven de 22 años, que quedó a disposición de la Justicia. El Chevrolet utilizado durante la huida también fue secuestrado por las autoridades y, pese a la peligrosa secuencia, el inspector municipal resultó ileso y rechazó ser atendido por un servicio de emergencias.

En pocas palabras

  • Conductor detenido: Un joven de 22 años fue arrestado tras atropellar a un inspector e intentar escapar.
  • Maniobra peligrosa: El conductor intentó evadir un control, atropelló a un inspector y lo llevó cinco cuadras sobre el capot.
  • Resultado ileso: El trabajador municipal resultó ileso y rechazó atención médica tras el incidente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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