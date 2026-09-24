Quiso escapar de un control, atropelló a un inspector y lo llevó cinco cuadras sobre el capot

En las imágenes se observa al trabajador municipal sujetándose de los laterales del parabrisas mientras el vehículo continúa circulando. La escena generó desesperación entre las personas que estaban en la zona. Peatones y otros automovilistas comenzaron a gritar para que el conductor frenara y reclamaron la intervención de la Policía.

El episodio había comenzado en un control vehicular ubicado en Deodoro Roca y Plaza España. A partir de allí, efectivos policiales iniciaron una persecución para detener el Chevrolet.

La persecución terminó con el conductor detenido

Finalmente, los policías lograron interceptar el vehículo en bulevar Chacabuco al 459, a pocos metros del cruce con bulevar Illia. Los efectivos obligaron al conductor a descender del auto y lo detuvieron en el lugar.

La peligrosa secuencia terminó con una persecución policial y la detención del automovilista. (Foto: captura)

Según la información policial, se trata de un joven de 22 años, que quedó a disposición de la Justicia. El Chevrolet utilizado durante la huida también fue secuestrado por las autoridades y, pese a la peligrosa secuencia, el inspector municipal resultó ileso y rechazó ser atendido por un servicio de emergencias.