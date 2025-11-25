Alfa debutó en Cuestión de Peso y generó polémica con una firme advertencia.

Embed

¿Se pudrió todo entre Alfa y Baby Etchecopar?

Lo que parecía un simple encuentro entre famosos en una feria de autos terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo mediático. Walter “Alfa” Santiago y Baby Etchecopar protagonizaron un cruce que encendió las redes y generó un vendaval de comentarios. Todo empezó hace unos días, cuando ambos coincidieron en una exposición de automóviles. Alfa, fiel a su estilo, se acercó, conversó unos minutos con el conductor radial y hasta posaron juntos para una foto. El ex Gran Hermano también grabó un breve video, que luego publicó en sus redes sociales sin imaginar el efecto dominó que provocaría.

Horas más tarde, Baby tomó esa imagen y no dudó en marcar distancia. Con su tono característico, fue contundente: “Quiero aclarar que este fantasma me persiguió toda la tarde por la expo hasta que mi mujer me dijo ‘sacate la foto, así se va’. Y no lo logré, ya que este tipo es una mosca y cayó después nuevamente. Es insoportable y figureti, no soy tu amigo”. La publicación del periodista radial fue replicada por cientos de cuentas y avivó la polémica.

Fiel a su estilo frontal, Alfa no se quedó callado y respondió con un mensaje cargado de ironía, picante y recuerdos personales: “Quiero aclarar que Silvina Cupeiro, a quien conozco hace años, en ningún momento dijo eso. ¿Por qué te duele tanto aceptar, Baby? ¿Quién te contactó? Contacto con Oscar Posedente, cuando aquí te echaron de Radio 10”. Y lejos de cerrar el tema, Alfa redobló la apuesta recordándole momentos compartidos: “¿Quién te hizo la primera nota con vos cuando saliste del hospital? ¿Con quién pasabas tardes enteras en Pepino? ¿Será que estás gaga y no tenés memoria? Te quiero, enano”, escribió, mezclando enojo y sarcasmo.

El enfrentamiento sorprendió a muchos, sobre todo porque no existía un conflicto previo entre ambos. Incluso, Alfa mencionó que había tenido buena relación con Etchecopar años atrás. Sin embargo, esta vez el cruce escaló con rapidez.