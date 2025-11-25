Alfa debutó en Cuestión de Peso y generó polémica con una firme advertencia
El ex Gran Hermano, Walter Alfa Santiago, se sumó a Cuestión de Peso y lanzó declaraciones picantes en su debut en el programa.
Alfa, uno de los participantes más recordados de Gran Hermano, debutó en Cuestión de Peso y dejó una fuerte controversia apenas pisó el estudio. En su primera aparición, el mediático sorprendió con una frase que rápidamente generó debate entre los seguidores del ciclo.“Lo que veo complicado es tener que cumplir las pautas que me pongan en la clínica porque no estoy acostumbrado a cumplir pautas con nadie”, lanzó sin filtro, dejando en claro que su incorporación no pasaría desapercibida.
Su presencia en el programa llega en un momento particular de su vida personal: está decidido a bajar diez kilos para prepararse de cara a la temporada de verano, en la que será figura de un espectáculo en Mar del Plata. En ese contexto, compartió su objetivo frente a cámara y expresó que el desafío excede lo estético. “Me voy a poner fuerte, voy a mejorar todo lo que es el organismo, la alimentación, la respiración y dentro de un mes van a ver a un Alfa nuevo”, aseguró con entusiasmo, aunque sus propios dichos sobre las dificultades para seguir reglas generaron dudas entre los especialistas y el público.
En medio de la presentación, Alfa también sorprendió con una confesión inesperada que reveló un hábito que quiere modificar. “Soy adicto. Debo tomar, sin exagerar, unos quince cafés por día”, admitió frente a todos. Lejos de minimizar la situación, agregó un comentario que dejó al estudio entre risas y desconcierto: “Activa sexualmente el café. Es un ‘viagrazo’ el café. Es cierto, el café es excitante”. Sus palabras, fieles a su estilo frontal, rápidamente se viralizaron.
Su participación en Cuestión de Peso promete generar momentos explosivos, no solo por su personalidad sino por el desafío que representa para él adaptarse a un programa basado en disciplina, control médico y seguimiento constante. Aun así, Alfa sostiene que está listo para el cambio. Y si cumple o no con las pautas que tanto teme, será algo que se verá con el correr de las semanas.
¿Se pudrió todo entre Alfa y Baby Etchecopar?
Lo que parecía un simple encuentro entre famosos en una feria de autos terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo mediático. Walter “Alfa” Santiago y Baby Etchecopar protagonizaron un cruce que encendió las redes y generó un vendaval de comentarios. Todo empezó hace unos días, cuando ambos coincidieron en una exposición de automóviles. Alfa, fiel a su estilo, se acercó, conversó unos minutos con el conductor radial y hasta posaron juntos para una foto. El ex Gran Hermano también grabó un breve video, que luego publicó en sus redes sociales sin imaginar el efecto dominó que provocaría.
Horas más tarde, Baby tomó esa imagen y no dudó en marcar distancia. Con su tono característico, fue contundente: “Quiero aclarar que este fantasma me persiguió toda la tarde por la expo hasta que mi mujer me dijo ‘sacate la foto, así se va’. Y no lo logré, ya que este tipo es una mosca y cayó después nuevamente. Es insoportable y figureti, no soy tu amigo”. La publicación del periodista radial fue replicada por cientos de cuentas y avivó la polémica.
Fiel a su estilo frontal, Alfa no se quedó callado y respondió con un mensaje cargado de ironía, picante y recuerdos personales: “Quiero aclarar que Silvina Cupeiro, a quien conozco hace años, en ningún momento dijo eso. ¿Por qué te duele tanto aceptar, Baby? ¿Quién te contactó? Contacto con Oscar Posedente, cuando aquí te echaron de Radio 10”. Y lejos de cerrar el tema, Alfa redobló la apuesta recordándole momentos compartidos: “¿Quién te hizo la primera nota con vos cuando saliste del hospital? ¿Con quién pasabas tardes enteras en Pepino? ¿Será que estás gaga y no tenés memoria? Te quiero, enano”, escribió, mezclando enojo y sarcasmo.
El enfrentamiento sorprendió a muchos, sobre todo porque no existía un conflicto previo entre ambos. Incluso, Alfa mencionó que había tenido buena relación con Etchecopar años atrás. Sin embargo, esta vez el cruce escaló con rapidez.