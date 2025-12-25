Libreta AUH de ANSES: qué cambia desde 2026, quiénes quedan exceptuados y hasta cuándo hay que presentarla

auh-infanciasjpg Las reglas de la Libreta AUH pueden cambiar para el 2026.

Quiénes siguen obligados a presentar la Libreta AUH

La presentación anual continúa siendo obligatoria para:

Niños y adolescentes de 5 a 18 años, ya que la escolaridad aún requiere acreditación manual.

Titulares de hasta 4 años cuyos controles de salud y vacunas no estén cargados en el sistema nacional.

Familias que buscan cobrar el 20% acumulado de meses anteriores, retenido antes del nuevo esquema.

Cuándo vence la presentación de la Libreta AUH

El plazo para realizar el trámite vence el 31 de diciembre. La validación habilita el pago del monto retenido, que ANSES acredita aproximadamente 60 días después.

Quienes no cumplan el trámite a tiempo arriesgan perder ese dinero y sufrir suspensión temporal del cobro mensual hasta regularizar la situación.

Monto de la AUH ANSES en enero 2026

Con el último aumento por movilidad, el valor total de la AUH llegará a $125.554,30 por hijo. ANSES deposita el 80% cada mes, mientras que el 20% queda retenido y se libera luego de presentar y aprobar la Libreta AUH o los controles correspondientes.