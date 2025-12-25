En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Beneficios

Libreta AUH de ANSES: qué cambia desde 2026, quiénes quedan exceptuados y hasta cuándo hay que presentarla

El organismo previsional ajustó el control de escolaridad y salud aclarando a qué familias alcanza el nuevo sistema y qué pasa con el dinero retenido.

Qué cambia desde 2026

A días de comenzar el 2026, muchas familias con hijos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) se plantean dudas por una modificación reciente en el control de requisitos. La confusión llegó a tal punto que miles creyeron, erróneamente, que el trámite anual de la Libreta AUH ya no sería obligatorio.

Desde ANSES aclararon el alcance de los cambios y remarcaron que la presentación sigue siendo obligatoria para la mayoría de los titulares. La novedad aplica únicamente a una excepción por edad, establecida a partir de la Resolución 1170/2025, que incorporó un sistema de verificación automática de datos para agilizar los controles.

El nuevo esquema beneficia sólo a niñas y niños de hasta 4 años inclusive, ya que los controles de salud y el calendario de vacunación se validan automáticamente mediante el cruce de datos entre organismos públicos. Si los registros figuran completos, ANSES libera el 100% del pago mensual sin necesidad de presentar formulario.

Sin embargo, el organismo advirtió que pueden existir errores o datos faltantes. En esos casos, incluso este grupo deberá cumplir la presentación tradicional de la Libreta AUH para evitar la suspensión del beneficio.

Las reglas de la Libreta AUH pueden cambiar para el 2026.

Quiénes siguen obligados a presentar la Libreta AUH

La presentación anual continúa siendo obligatoria para:

  • Niños y adolescentes de 5 a 18 años, ya que la escolaridad aún requiere acreditación manual.
  • Titulares de hasta 4 años cuyos controles de salud y vacunas no estén cargados en el sistema nacional.
  • Familias que buscan cobrar el 20% acumulado de meses anteriores, retenido antes del nuevo esquema.

Cuándo vence la presentación de la Libreta AUH

El plazo para realizar el trámite vence el 31 de diciembre. La validación habilita el pago del monto retenido, que ANSES acredita aproximadamente 60 días después.

Quienes no cumplan el trámite a tiempo arriesgan perder ese dinero y sufrir suspensión temporal del cobro mensual hasta regularizar la situación.

Monto de la AUH ANSES en enero 2026

Con el último aumento por movilidad, el valor total de la AUH llegará a $125.554,30 por hijo. ANSES deposita el 80% cada mes, mientras que el 20% queda retenido y se libera luego de presentar y aprobar la Libreta AUH o los controles correspondientes.

