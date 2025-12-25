Las insólitas excusas de los conductores con alcoholemia positiva: del aceite de oliva al enjuague bucal

Sin embargo, para quienes transportaban pasajeros, el margen fue nulo. “Cero, porque llevaba pasajeros”, aclaró la misma agente ante un resultado de 0,48 gr/l. El chofer intentó justificarse, pero el agente le recordó que la normativa prohíbe cualquier nivel de alcohol para licencias profesionales.

Ese mismo hombre tuvo problemas con la documentación del auto. En medio del control, otra agente ofreció su ayuda para buscar la cédula digital. “No, porque el auto no es mío”, respondió el conductor, sumando otro motivo de infracción porque para poder manejar un auto del que no se es titular debe estar habilitada la cédula azul desde la aplicación Mi Argentina.

En los controles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las escenas fueron similares. Algunos conductores admitieron haber consumido alcohol. “Sí, esta noche, obviamente”, reconoció uno de ellos, cuyo test marcó 1,57 gr/l. Otro arrojó 1,21 gr/l y aceptó no continuar manejando: “Voy a llamar a un chófer que me venga a buscar”.

Cómo fueron los controles en la Ciudad

Durante la Nochebuena y la Navidad, la Ciudad de Buenos Aires desplegó más de 30 puestos de control en avenidas y accesos estratégicos. Hasta las 7 de este jueves se realizaron 5.394 testeos, con 30 conductores a quienes se les retuvo la licencia.

Según datos oficiales, la tasa de positividad fue del 0,47%, lo que representó una baja significativa respecto del año anterior, cuando había alcanzado el 0,83%. En todos los casos positivos se dispuso la retención de la licencia y el traslado del vehículo a una playa de acarreo. Parte de los operativos se realizó bajo la modalidad conocida como “embudo”.

En la Ciudad, el límite permitido es de 0,5 gr/l para conductores particulares, 0,2 gr/l para motociclistas y 0,0 gr/l para principiantes y profesionales. Las sanciones incluyen multas que van desde $119.776,5 hasta $1.597.020 y la inhabilitación de la licencia por períodos de entre dos meses y dos años, según el nivel detectado.

Qué pasó en los controles nacionales

En el resto del país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial fiscalizó 5.220 vehículos durante la Nochebuena. El operativo permitió detectar 97 casos de alcoholemia positiva y se labraron 163 actas de infracción, con 102 retenciones de licencia.

Entre los registros más elevados se informaron valores de 1,83 gr/l en Caucete, San Juan; 1,66 gr/l en Gualeguaychú, Entre Ríos; y 1,57 gr/l en Wanda, Misiones.

Desde la ANSV informaron que los controles continuarán durante la noche de Año Nuevo y a lo largo de toda la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos.