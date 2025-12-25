Besos, pileta y amor: Wanda Nara compartió su foto más fogosa con Martín Migueles en Punta del Este
A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara replicó una foto con su novio, Martín Migueles, donde se los ve muy acaramelados. ¡Mirá!
Wanda Nara viajó a Punta del Este, Uruguay, después de finalizar sus compromisos laborales en Buenos Aires. Allí se instaló con parte de su familia y su nuevo novio, Martín Migueles.. El viaje estuvo marcado por la ausencia de sus hijas menores, Isabella y Francesca, que permanecieron en Argentina para pasar las fiestas con Mauro Icardi y la China Suárez, tras una decisión judicial.
En sus historias de Instagram, Wanda compartió postales de la celebración y en las últimas horas replicó una foto que Migueles subió a sus redes.
En la imagen se los ve muy acaramelados en la pileta: ella lleva puestas las gafas de sol de él, una bikini de animal print, y él le está dando un beso en la boca. Al posteo lo musicalizó con Prima di ogni cosa de Fedez, reforzando el tono romántico de la publicación.
La Navidad de Wanda incluyó momentos familiares con sus hijos mayores —Valentino, Constantino y Benedicto López— y la compañía de su hermana Zaira, que también viajó con sus hijos, además de su madre Nora Colosimo y su pareja Rafael.
La conductora de MasterChef Celebrity compartió además la emoción de recibir un lujoso regalo: una cartera Hermès Picnic Birkin Gold Swift Palladium Hardware, que mostró orgullosa en sus redes sociales.
Cuál fue la polémica maniobra de Wanda Nara contra Mauro Icardi al entregar a sus hijas
La llegada de Mauro Icardi a Buenos Aires en vísperas de Navidad para compartir con sus hijas Isabella y Francesca no pasó desapercibida. El regreso del delantero generó expectativa y comentarios, especialmente por el historial de actitudes de Wanda Nara respecto al vínculo de las niñas con su padre.
El acuerdo judicial establecía que el jugador del Galatasaray debía retirar a las pequeñas el 22 de diciembre a las 11 de la mañana. Sin embargo, el vuelo privado que lo trajo de regreso al país junto a la China Suárez sufrió una demora y alteró los planes previstos.
Lejos de dejar pasar la situación, Wanda aprovechó el contratiempo para marcar territorio y desplegar una jugada polémica contra su exmarido.
Aunque había preparado a las chicas y las esperaba en el horario pactado, el retraso obligó a Nara a retirarse de su casa porque debía cumplir con la grabación de MasterChef Celebrity (Telefe) en los estudios de Martínez. En ese contexto, la mediática puso en marcha su estrategia y dejó nada menos que a Martín Migueles, su actual pareja, a cargo de entregar a las niñas a Icardi en el Chateau Libertador.
La información fue revelada por Karina Iavícoli en Intrusos (América TV), quien detalló que “quien les entregó las nenas a Mauro fue Migueles”. Ante la sorpresa, Paula Varela agregó que “se lo hizo a propósito Wanda” y calificó la maniobra como “tremendo”. Karina, por su parte, dedujo que Icardi y Migueles “tendrán que haberse saludado en algún momento”.
El dato generó aún más repercusión cuando Marcela Tauro expresó su incredulidad, mientras Adrián Pallares recordó que tiempo atrás “Mauro había presentado un recurso diciendo que no le gustaba que Migueles tocara a las nenas. Como padre de las chicas dijo ‘no me gusta’”.
En el análisis posterior, Varela sostuvo: “Ella se tenía que ir a grabar MasterChef, pero mirá qué justo pedirle al chongo, novio, amante lo que sea…”. Y Tauro cerró con una reflexión crítica: “A mí me parece que es buena madre, pero tanto meter un chongo en su casa todo el tiempo… porque ya metió a L-Gante y ahora a éste”.