Internaron de urgencia a Matías Alé tras un incendio en su casa: cómo está su salud
Matías Alé quedó internado en el hospital Las Lomas de Nordelta tras sufrir un incendio en su casa. Los detalles en esta nota.
22 dic 2025, 15:00
En las últimas horas se supo que Matías Alé debió ser internado de urgencia tras producirse un incendio en su casa de Nordelta.
Según trascendió, el actor presentó dificultades respiratorias, ardor y dolor en el pecho, síntomas compatibles con la inhalación de monóxido de carbono.
Ante este cuadro, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y lo trasladaron a un centro de salud de la zona, donde quedó bajo observación médica.
De acuerdo a la información brindada en Radio Mitre, el fuego se habría originado en una hornalla eléctrica de la cocina.
Por qué Matías Alé debió ser internado de urgencia
Si bien el incendio fue focalizado, el siniestro provocó importantes daños materiales y obligó a una intervención inmediata de los bomberos.
Este lunes 22 de diciembre, Matías Alé no pudo concurrir a una entrevista que tenía pautada con el ciclo MBA (La TV Pública) y le contó a Carlos Monti que, al salir de la ducha, descubrió que una caja de mercadería que había dejado arriba de una hornalla eléctrica se estaba quemando.
El actor envió un mensaje de disculpas a la producción del programa acompañado de imágenes sensibles que autorizó a mostrar.