Internaron de urgencia a Matías Alé tras un incendio en su casa: cómo está su salud

Matías Alé

Por qué Matías Alé debió ser internado de urgencia

Si bien el incendio fue focalizado, el siniestro provocó importantes daños materiales y obligó a una intervención inmediata de los bomberos.

Este lunes 22 de diciembre, Matías Alé no pudo concurrir a una entrevista que tenía pautada con el ciclo MBA (La TV Pública) y le contó a Carlos Monti que, al salir de la ducha, descubrió que una caja de mercadería que había dejado arriba de una hornalla eléctrica se estaba quemando.

El actor envió un mensaje de disculpas a la producción del programa acompañado de imágenes sensibles que autorizó a mostrar.