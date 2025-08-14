En vivo Radio La Red
Política
Europa
Ola de calor
OLA DE CALOR

Calor extremo y fuego: el sur de Europa sufre incendios mortales y evacuaciones masivas

España, Portugal, Grecia, Italia y los Balcanes enfrentan temperaturas extremas que intensifican los incendios forestales. En Castilla y León, tres personas murieron y miles debieron ser evacuad

Los incendios en Europa no dan tregua. (Foto: Reuters).

Los incendios en Europa no dan tregua. (Foto: Reuters).
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lamentó la muerte de un segundo voluntario en la provincia de León, un hombre de 36 años que sufrió quemaduras mientras asistía a otro voluntario que había fallecido días antes. La tercera víctima es un ciudadano rumano empleado en una hípica al norte de Madrid. Miles de personas fueron evacuadas por la amenaza de las llamas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que hay 11 incendios clasificados como nivel 2 de peligrosidad, los más graves de los cuatro niveles existentes. Algunos podrían ser intencionales o producto de negligencias; desde el inicio del verano, más de 30 personas fueron detenidas en relación con estos incendios.

2025-08-13T165148Z_897265593_RC2F6GA5PKX4_RTRMADP_3_EUROPE-WEATHER-SPAIN-WILDFIRE

En pocos días, España registró más de 70.000 hectáreas quemadas, cifra superior a las 42.000 de todo 2024. Según el European Forest Fire Information System (EFFIS), en lo que va de 2025 se quemaron 157.000 hectáreas, aún lejos de las 307.000 de 2022, el peor año reciente.

España recibió asistencia de la Unión Europea producto de la llegada de dos aviones contra incendios, proporcionados por Francia, que comenzaron a operar desde el miércoles por la noche.

Las otras áreas afectadas

El calor extremo también afecta a otros países del sur de Europa. En Portugal, una quincena de medios aéreos combaten cuatro grandes incendios en el norte y centro, incluyendo Arganil y Trancoso. En Grecia, los bomberos lograron perimetrar el fuego cerca de Patras, mientras continúan trabajando en otros focos en las islas de Zante, Preveza y Quíos.

Los Balcanes registran al menos dos muertes y evacuaciones masivas por incendios, mientras que en Italia, aunque sin grandes fuegos, 16 ciudades —incluidas Roma y Venecia— se encuentran en alerta roja por las altas temperaturas. Incluso el norte de Europa se ve afectado: en North Yorkshire, Inglaterra, los bomberos combaten un incendio que se ha extendido por 5 km².

Los especialistas advierten que las condiciones de calor extremo continuarán, manteniendo activos los focos y dificultando el control de los incendios en la región.

