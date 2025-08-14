Calor extremo y fuego: el sur de Europa sufre incendios mortales y evacuaciones masivas

España recibió asistencia de la Unión Europea producto de la llegada de dos aviones contra incendios, proporcionados por Francia, que comenzaron a operar desde el miércoles por la noche.

Las otras áreas afectadas

El calor extremo también afecta a otros países del sur de Europa. En Portugal, una quincena de medios aéreos combaten cuatro grandes incendios en el norte y centro, incluyendo Arganil y Trancoso. En Grecia, los bomberos lograron perimetrar el fuego cerca de Patras, mientras continúan trabajando en otros focos en las islas de Zante, Preveza y Quíos.

Los Balcanes registran al menos dos muertes y evacuaciones masivas por incendios, mientras que en Italia, aunque sin grandes fuegos, 16 ciudades —incluidas Roma y Venecia— se encuentran en alerta roja por las altas temperaturas. Incluso el norte de Europa se ve afectado: en North Yorkshire, Inglaterra, los bomberos combaten un incendio que se ha extendido por 5 km².

Los especialistas advierten que las condiciones de calor extremo continuarán, manteniendo activos los focos y dificultando el control de los incendios en la región.