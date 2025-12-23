Matías Alé mostró cómo se encuentra tras el incendio en su casa y el alta médica: el fuerte video

Embed

Inmediatamente bajó a la planta baja, donde comprobó que la situación era grave . “Abajo sí, estaba fea la situación. Reaccioné rápido, pero no me animaba a tirar agua porque había mucha electricidad”, continuó relatando.

Fue así que Matías Alé terminó inhalando monóxido de carbono, lo que afectó su aparato respiratorio. “Me quedó así la voz un poco por haber inhalado monóxido de carbono. Disculpen los términos, no los sé. Además, estoy muy cansado”, explicó.

En tanto, este martes Alé reapareció en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores. A través de una Instagram Storie, el actor compartió la publicación de su esposa donde se lo ve a él sonriendo junto al perrito de la familia y la mano de Martina en señal de ok.

"Estamos los tres bien, un accidente doméstico que nos llevó a la guardia para descartar intoxicación. Gracias a los compromisos que teníamos que supieron entender la situación. ¡Y a los que se preocuparon también, gracias!", expresaron Martina y Matías anunciando también que pronto desembarcarán en Mar del Plata para hacer la temporada teatral.

Por qué internaron de urgencia a Matías Alé en las últimas horas

El mundo del espectáculo se vio sacudido este lunes al conocerse que Matías Alé debió ser internado de urgencia luego de un incendio que se desató en su vivienda ubicada en Nordelta. La noticia generó preocupación inmediata por la salud del actor, quien atravesó momentos de gran tensión a raíz del episodio doméstico.

De acuerdo a lo que trascendió en las primeras horas, Alé comenzó a experimentar dificultades respiratorias, ardor y un fuerte dolor en el pecho, un cuadro compatible con la inhalación de monóxido de carbono, uno de los riesgos más severos en este tipo de siniestros. Ante la gravedad de los síntomas, se activó rápidamente el protocolo de emergencia.

Personal médico y servicios de auxilio se hicieron presentes en el lugar y decidieron trasladar al actor a un centro de salud cercano, donde quedó internado bajo observación para realizarle los controles correspondientes y descartar complicaciones mayores. La intervención oportuna fue clave para evitar consecuencias más graves.

Según la información difundida en Radio Mitre, el foco del incendio se habría iniciado en una hornalla eléctrica de la cocina. Aunque el fuego no se propagó por toda la vivienda, sí generó una situación de alto riesgo que obligó a la rápida intervención de los bomberos, quienes lograron controlar las llamas.

Si bien se trató de un incendio focalizado, las consecuencias materiales no fueron menores. El siniestro dejó daños visibles en el sector afectado, lo que da cuenta de la magnitud del episodio que vivió el actor puertas adentro de su casa.

Este lunes 22 de diciembre, el hecho tuvo además un impacto directo en la agenda laboral de Matías Alé. El actor no pudo presentarse a una entrevista que tenía pautada en el ciclo MBA, que se emite por la TV Pública. En contacto con Carlos Monti, explicó lo sucedido y llevó tranquilidad respecto a su estado de salud.

Según relató, todo ocurrió cuando salió de la ducha y advirtió que una caja de mercadería que había dejado apoyada sobre una hornalla eléctrica se estaba prendiendo fuego, lo que derivó en la emergencia posterior. La situación se descontroló rápidamente, generando el humo que terminó afectándolo.

A modo de gesto hacia el programa, Matías Alé envió un mensaje de disculpas a la producción, acompañado por imágenes sensibles del incendio, las cuales autorizó expresamente a que fueran mostradas al aire. El material permitió dimensionar lo ocurrido y reforzó la preocupación que generó el episodio.

Afortunadamente, gracias a la rápida reacción y a la asistencia médica recibida, el actor se encuentra fuera de peligro, mientras continúa recuperándose tras el susto que mantuvo en vilo tanto a su entorno como al público que sigue de cerca su carrera.