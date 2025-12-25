ONG venezolanas confirman la excarcelación de alrededor de 70 presos después de las elecciones

En la misma línea, la organización Justicia, Encuentro y Perdón sostuvo que las cifras actuales están lejos de resolver el problema de fondo. Según sus registros, en Venezuela hay 1.085 personas detenidas por motivos políticos. “Más de 1.000 personas continuarían privadas de libertad de manera injustificada”, advirtió el colectivo, que calificó como insuficientes las excarcelaciones concretadas hasta el momento.

Desde esa ONG también señalaron que, si bien cada liberación tiene un impacto inmediato en la vida del excarcelado y su entorno familiar, no modifica lo que describen como una práctica estructural. En ese sentido, acusaron al Gobierno de Nicolás Maduro de utilizar la privación de la libertad como un mecanismo de persecución política, al considerar que las liberaciones se realizan de manera “selectiva y discrecional”. Además, subrayaron que la libertad no debe interpretarse como una concesión estatal, sino como un derecho fundamental.

Por su parte, Foro Penal informó que actualmente permanecen detenidas 902 personas por causas vinculadas a la política, mientras que otras 62 continúan en condición de desaparición forzada. El seguimiento de nuevos arrestos y la falta de una solución integral llevaron a las organizaciones a reiterar su reclamo por la restitución plena de derechos.

Las ONG coincidieron en que las detenciones vinculadas a manifestaciones y protestas posteriores a las elecciones representan uno de los principales focos de preocupación. Alertaron, además, sobre el impacto social y familiar de estas medidas y sobre sus consecuencias a largo plazo en la confianza en el sistema judicial y en la vigencia de los derechos fundamentales.

El caso del gendarme argentino

Entre los detenidos que continúan privados de la libertad se encuentra Nahuel Gallo, el gendarme argentino arrestado en Venezuela el 8 de diciembre de 2024. Según denunciaron organismos de derechos humanos y el propio Gobierno argentino, Gallo permanece incomunicado y sin acceso a asistencia consular, en un contexto que fue calificado como detención arbitraria.

Imagen Nahuel Gallo

Desde Buenos Aires, la Cancillería reiteró el reclamo por su liberación y exigió garantías sobre su estado de salud y el respeto de sus derechos, mientras el caso sigue siendo motivo de gestiones diplomáticas y pedidos ante organismos internacionales.