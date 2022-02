papa francisco.jpg Un hombre irrumpió a los gritos en una audiencia del papa Francisco

"No más máscaras en la iglesia, esta no es la iglesia de Jesucristo… La iglesia es santa, católica y apostólica… Tú no eres el rey", habría gritado el hombre, conforme señalaron los testigos.

Según otras declaraciones, el hombre se habría sentado solo y alejado de la mayoría de las personas, en la parte trasera de la sala de audiencias, y sus gritos llegaron a ser oídos por el Sumo Pontífice, quien se encontraba leyendo la catequesis.

Finalmente, miembros de la Gendarmería vaticana lo acompañaron a retirarse de la sala. El hombre no habría mostrado ningún tipo de resistencia a la hora de abandonar el recinto.

papa franciscoa.jpg El papa Francisco fue sorprendido este miércoles cuando un hombre lo interrumpió a los gritos y agitando su barbijo en la audencia.

La respuesta del Papa Francisco

Tras el incidente el papa pidió rezar por este hombre, argumentando que estaba sufriendo: "Grita porque sufre", le explicó a los fieles presentes y les pidió rezar un "Ave María" por él.

"Hace unos minutos escuchamos a un hombre que gritaba, chillaba, que tenía algún tipo de problema, no se si físico, psicológico o espiritual, pero es un hermano nuestro que tiene un problema", comenzó diciendo.

Embed

"Quisiera terminar rezando por él, por nuestro hermano que sufre, pobre hombre, porque si gritaba es porque sufre”, les dijo a los presentes. "No seamos sordos a las necesidades de este hermano", concluyó.