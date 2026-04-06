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Cinco chicos en auto y un accidente mortal: tres muertos y dos heridos en la ruta

Un viaje nocturno terminó en desastre. Lo que comenzó como un traslado rutinario por una ruta provincial en el interior de San Luis se convirtió en una escena de devastación que hoy enluta a varias familias. Cinco jóvenes circulaban en un automóvil durante la madrugada del domingo cuando, por motivos que aún se investigan, el vehículo perdió el control, se despistó y volcó violentamente. El saldo fue estremecedor: tres víctimas fatales en el acto y dos sobrevivientes con lesiones de gravedad.

Cinco chicos en auto y un accidente mortal: tres muertos y dos heridos en la ruta

Un viaje nocturno terminó en desastre. Lo que comenzó como un traslado rutinario por una ruta provincial en el interior de San Luis se convirtió en una escena de devastación que hoy enluta a varias familias. Cinco jóvenes circulaban en un automóvil durante la madrugada del domingo cuando, por motivos que aún se investigan, el vehículo perdió el control, se despistó y volcó violentamente. El saldo fue estremecedor: tres víctimas fatales en el acto y dos sobrevivientes con lesiones de gravedad.

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El tirador de 15 años mató a un compañero de 13 tras ingresar armado con una escopeta al colegio la semana pasada. (Foto: archivo).

El siniestro ocurrió en el kilómetro 861 de la Autopista N° 55, en el tramo que une las localidades de Naschel y Tilisarao. La violencia del impacto y las condiciones en las que quedó el vehículo reflejan la magnitud del hecho, que generó conmoción en toda la región.

Una madrugada marcada por el horror

Según precisaron fuentes policiales, el accidente se produjo alrededor de las 03:22 de la madrugada del domingo, en un momento en el que la visibilidad suele ser reducida y el tránsito escaso. El automóvil, en el que viajaban cinco ocupantes, se dirigía en sentido hacia Tilisarao cuando, por causas que todavía no fueron determinadas oficialmente, el conductor perdió el control del rodado.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible despiste seguido de un vuelco, aunque no se descartan otros factores como el estado de la calzada, la velocidad o incluso el cansancio al volante. Lo cierto es que el vehículo terminó fuera de la ruta, completamente destruido, lo que dejó a sus ocupantes atrapados en su interior.

Un operativo de emergencia contrarreloj

Apenas se tomó conocimiento del hecho, efectivos de la Comisaría 24° de Naschel activaron el protocolo de emergencia y solicitaron la intervención de bomberos voluntarios de Tilisarao y Naschel, además de ambulancias y personal médico.

El despliegue fue inmediato. Rescatistas, policías y profesionales de la salud trabajaron en conjunto para asistir a las víctimas en medio de una escena crítica. La prioridad fue liberar a los ocupantes del vehículo y evaluar su estado de salud.

Sin embargo, al arribar al lugar, los equipos de emergencia se encontraron con el peor escenario posible: tres de los cinco jóvenes ya no presentaban signos vitales. La violencia del impacto habría sido tal que las muertes se produjeron prácticamente en el acto.

Los otros dos ocupantes, en tanto, fueron rescatados con vida, aunque con heridas de consideración. Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, fueron trasladados de urgencia hacia el Hospital Central “Ramón Carrillo”, en la ciudad de San Luis.

Quiénes eran las víctimas fatales

Con el correr de las horas, las autoridades lograron identificar a las víctimas del trágico accidente. Se trata de:

  • Eduardo Alfredo Ramírez, de 38 años
  • José Gabriel Salinas, de 21 años
  • Francisco Valentín Gonzales, de 20 años

Las noticias de sus fallecimientos generaron profundo dolor en sus entornos familiares y sociales, especialmente en comunidades pequeñas donde este tipo de tragedias impacta con mayor fuerza.

El estado de los sobrevivientes

El hospital donde fueron derivados los heridos emitió un parte médico detallando el cuadro clínico de ambos pacientes, quienes permanecen internados bajo estricta observación.

Uno de los jóvenes, de 24 años, ingresó con múltiples fracturas, entre ellas:

  • Fractura de escápula izquierda
  • Fracturas en el antebrazo izquierdo
  • Lesiones en la muñeca izquierda

Actualmente se encuentra en una Sala de Cuidados Moderados, con tratamiento para el dolor y bajo seguimiento constante. Su evolución es monitoreada de cerca por los profesionales, y su pronóstico es reservado.

El segundo sobreviviente, también de 24 años, presenta un cuadro diferente pero igualmente delicado. Según el informe médico, sufrió:

  • Cuatro fracturas costales
  • Tórax estable

A pesar de la gravedad de las lesiones, se encuentra hemodinámicamente estable, con buen control del dolor y bajo observación médica permanente. Al igual que su compañero, su pronóstico también es reservado, lo que implica que su evolución será clave en las próximas horas y días.

Las causas, bajo investigación

Mientras las familias intentan asimilar el impacto de la tragedia, la Justicia y las autoridades policiales trabajan para determinar qué fue lo que provocó el accidente.

Entre los factores que suelen analizarse en este tipo de siniestros se encuentran:

  • El estado mecánico del vehículo
  • Las condiciones de la ruta
  • La posible presencia de alcohol o sustancias
  • La velocidad al momento del hecho
  • La fatiga del conductor

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Peritajes accidentológicos serán clave para reconstruir la mecánica del vuelco y establecer responsabilidades, en caso de que las hubiera.

Un escenario que se repite en las rutas argentinas

El caso vuelve a poner en foco una problemática recurrente: los accidentes viales en rutas durante la noche, especialmente cuando involucran a jóvenes.

Diversos estudios señalan que los siniestros ocurridos en horarios nocturnos suelen tener consecuencias más graves debido a múltiples factores, entre ellos:

  • Menor visibilidad
  • Mayor fatiga del conductor
  • Posible consumo de alcohol
  • Exceso de velocidad en rutas poco transitadas

En este contexto, especialistas en seguridad vial insisten en la importancia de extremar las precauciones al conducir de noche, respetar los límites de velocidad y evitar manejar en condiciones de cansancio.

Dolor y conmoción en la comunidad

La noticia del accidente generó una fuerte repercusión en San Luis, especialmente en las localidades cercanas al lugar del hecho. Vecinos, amigos y familiares expresaron su dolor ante la pérdida de tres jóvenes en circunstancias tan trágicas.

En redes sociales, los mensajes de despedida y condolencias no tardaron en multiplicarse, reflejando el impacto emocional que dejó el episodio.

Una tragedia que deja preguntas abiertas

Más allá de las cifras y los datos oficiales, el accidente deja una marca profunda: tres vidas truncadas y dos jóvenes luchando por recuperarse. También abre interrogantes sobre las condiciones en las que se produjo el siniestro y las medidas que podrían prevenir hechos similares.

Mientras avanza la investigación, la prioridad sigue siendo la recuperación de los heridos y el acompañamiento a las familias que atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

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