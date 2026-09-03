El inesperado reencuentro de Pampita en Ibiza con uno de los grandes amores de su vida

Lo cierto es que después de allí, la modelo viajó a Ibiza y fue protagonista de un sorpresivo reencuentro con uno de los grandes amores de su vida.

Se trata de su hijo Bautista Vicuña, fruto de su relación con el actor Benjamín Vicuña. El joven de 18 años se volvió a ver con su mamá tras viajar a tierra española con su novia Sol, una bailarina con quien blanqueó hace poco el noviazgo. Los tres compartieron en familia paseos, cenas y la estadía en un exclusivo hotel.

Lo cierto es que luego de los días románticos con Martín Pepa en las playas francesas, la modelo armó otra vez las valijas y encaró hacia un nuevo y paradisíaco destino en Ibiza, del cual disfruta en familia con su hijo mayor, con quien posó a pura sonrisa en una imagen que subió a Instagram en un día a cielo abierto.

Qué hicieron Pampita y Martín Pepa en la escapada romántica a Saint-Tropez

Para celebrar el encuentro en tierra francesa, la pareja eligió una salida nocturna en un exclusivo restaurante de Saint-Tropez.

Una de las postales que más llamó la atención los muestra abrazados junto a una piscina, mientras que en otra posaron juntos y sonrientes antes de comenzar la velada.

Como suele ocurrir en cada una de sus apariciones, el look de Pampita tampoco pasó inadvertido. Para la noche francesa, la modelo eligió un conjunto en tonos claros integrado por un top satinado con detalles brillantes y una falda larga al tono.

Elegante y relajada, Pampita volvió a demostrar su estilo durante su paso por la Costa Azul y dejó registro de una noche especial junto a Martín Pepa, con quien se mostró más enamorada que nunca.